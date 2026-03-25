Corectarea problemelor din instanțe, oprită din fașă? Înalta Curte a suspendat comitetul pentru legile Justiției.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a suspendat activitatea Comitetului pentru legile Justiției, înființat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Foto: Facebook, Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis miercuri, 25 martie 2026, o cerere depusă de un ONG și a decis suspendarea deciziei premierului Ilie Bolojan prin care a fost înființat în luna decembrie anul trecut, la Palatul Victoria, un Comitet de analiză a legilor Justiției.

Este vorba de o cerere depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, solicitare care a fost respinsă în luna ianuarie de Curtea de Apel București, însă Instanța supremă a admis miercuri recursul ONG-ului și a dispus suspendarea activității Comitetului pe legile Justiției.

Comitetul pentru legile Justiției, suspendat

„Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept împotriva Sentinței civile nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, precum și cererea de intervenție accesorie în favoarea recurentei-reclamante formulată de intervenienta Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului. Casează în parte sentința civilă nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026 și rejudecând, în limitele casării: Admite cererea de suspendare formulată de reclamanta Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, în contradictoriu cu pârâtul Prim-Ministrul României, suspendă executarea Deciziei nr.574/2025 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiză și revizuirea legislației din domeniul justiției, emisă de pârâtul Prim-Ministrul României, până la pronunțarea instanței de fond. Respinge cererile de intervenție accesorie în favoarea pârâtului formulate de intervenientele Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, Asociația DECLIC, Asociația Funky Citizens și de Cancelaria Prim-Ministrului. Menține în rest sentința recurată. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Înalta Curte: Comitetul pentru legile justiției, posibil exces de putere

Înalta Curte a transmis miercuri, într-un comunicat, că decizia instanței vine ca urmare a „constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare în cazul acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”.

„Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Contencios administrativ și fiscal a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, înființat la inițiativa prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul elaborării și promovării modificărilor privind legile Justiției. Decizia instanței vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare a acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, hotărârea ÎCCJ reprezintă un semnal important cu privire necesitatea ca orice demers

legislativ sau administrativ să se desfășoare strict în cadrul constituțional și legal, fără abuzuri de autoritate.

„În acest context, subliniem importanța transparenței, a respectării procedurilor democratice și a consultării reale a tuturor actorilor relevanți în procesul de reformă a justiției. Decizia este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității acestui comitet”, precizează Înalta Curte.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a solicitat judecătorilor suspendarea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției.

CITEȘTE ȘI:

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției a fost înființat în decembrie 2025, prin decizia premierului Ilie Bolojan, și este format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

Grupul de lucru constituit la Palatul Victoria își propunea să analizeze legile Justiției, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la publicația Recorder, care susțineau existența unor probleme grave la instanțe și parchete.

CITEȘTE ȘI: