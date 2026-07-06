Donald Trump și-a trecut un proiect imobiliar de la Cluj în declarația de avere. Investiția s-ar ridica la 500 mil. dolari.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, planuiește un proiect imobiliar uriaș la Cluj-Napoca, iar investiția a fost deja trecută în declarația sa de avere.

Președintele SUA, Donald Trump și-a trecut în declarația de avere un proiect imobiliar la Cluj | Foto: DepositPhotos.com

În declarația de avere, președintele american Donald Trump și-a trecut și un proiect rezidențial pe care acesta ar urma să îl construiască la Cluj, în zona Pata Rât.

„Trump Tower” de Cluj

Un proiect controversat cu o zonă rezidențială de lux și teren de golf ar putea fi concretizat la Cluj, în proximitatea fostei gropi de gunoi de la Pata Rât.

Investiția ar include un cartier rezidențial de mari dimensiuni, cu o clădire-turn de aproximativ 30 de etaje în centrul proiectului. Clădirea ar urma să găzduiască locuințe premium, un hotel, spații comerciale, restaurante și servicii de wellness.

Declarația de avere a lui Trump, arată că Trump Organization are două acorduri legate de proiectul de la Cluj: un contract de licență și unul de administrare hotelieră. Acestea sunt derulate prin companiile americane DT Marks Cluj LLC și DT Cluj Hotel Manager LLC, potrivit antena3.ro.

Investiția ar urma să fie realizată în proximitatea zonei Pata Rât.

Potrivit sursei citate, în proiectul de la Cluj al lui Trump, partenerul local este SDC Imobiliare SRL, compania responsabilă de proiectele dezvoltate sub marca Trump în România.

Investiția ar relansa un proiect imobiliar blocat în Cluj, potrivit The New York Times.

Investiția ar impune numele familiei Trump pe apartamente de lux și pe un teren de golf.

Investiție estimată: Jumătate de miliard de dolari

Valoarea estimată a întregii investiții de la Cluj depășește 500 de milioane de dolari, iar documentele publicate acum confirmă că proiectul din Cluj a devenit oficial parte a portofoliului internațional al Trump Organization.

Acest acord este cel mai recent dintr-o serie de extinderi rapide la nivel mondial a mărcii Trump.

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Foto: DepositPhotos.com

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