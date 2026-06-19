Protest în Piața Victoriei: „Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democrația!”

Mai multe organizații civice au anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei din București, vineri seară, între orele 19:00 și 23:00, pe fondul unor decizii recente din Justiție care au stârnit reacții puternice în spațiul public.

Imagine de la un protest organizat în Cluj-Napoca pentru susținerea unei justiții independente. | Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Piața Victoriei va găzdui vineri seară un protest organizat de mai multe grupuri civice, pe fondul nemulțumirilor provocate de recente decizii din sistemul judiciar.

Evenimentul este organizat de grupările civice Corupția Ucide, Rezistența, Inițiativa România și Asociația MEA, conform Agerpres.ro.

Protest în Piața Victoriei

În mesajul de mobilizare publicat pe rețelele sociale, organizatorii susțin că România traversează un moment critic și îi îndeamnă pe cetățeni să iasă în stradă pentru apărarea statului de drept și a valorilor democratice.

„Când justiția este pentru unii mumă și pentru alții ciumă, vocile cetățenilor cer dreptate. Când instituțiile acționează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat”, se arată în mesajul transmis de organizatori.

Aceștia fac referire și la protestele de amploare din ultimul deceniu împotriva corupției și afirmă că mobilizarea este necesară pentru apărarea direcției pro-europene a României.

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Trei decizii care au declanșat protestul

Protestul este organizat în contextul a trei decizii luate joi de instanțe și de procurorii DNA, considerate de organizatori drept favorabile taberei care se opune lui Ilie Bolojan.

Prima dintre acestea este hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda deciziile Biroului Politic Național al PNL privind sancționarea parlamentarilor care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea.

De asemenea, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, s-a aflat în conflict de interese.

Tot joi, procurorii DNA au anunțat punerea sub acuzare a primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, acesta fiind acuzat că ar fi beneficiat în campania electorală din 2025 de servicii de publicitate și consultanță electorală considerate foloase necuvenite.

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Referire la Mineriada din 1990

Organizatorii protestului au invocat și împlinirea a 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990, susținând că momentul are o puternică încărcătură simbolică.

„Împreună, comemorăm statul de drept, democrația și direcția pro-europeană a României. Este rușinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbușit în mod sângeros protestele democratice din Piața Universității”, au transmis aceștia.

Protestul este programat să înceapă vineri, la ora 19:00, în Piața Victoriei din București.

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