Despăgubiri de peste 850.000 de lei pentru exproprierea imobilelor de pe raza pasajului DN1C – Tetarom III

Guvernul a aprobat, vineri, suma aferentă despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor pentru realizarea pasajului DN1C – Tetarom III din județul Cluj. 14 imobile proprietate privată sunt vizate de exproprieri, iar alocarea depășește 850.000 de lei.

Despăgubiri de peste 850.000 de lei pentru exproprierea imobilelor de pe raza pasajului DN 1C – Tetarom III|Foto: Google Maps

Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional la pasajul de legătură între DN1C şi parcul industrial Tetarom III.

De asemenea, a fost aprobată lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere.

Despăgubiri de peste 850.000 de lei pentru exproprierea imobilelor de pe raza pasajului DN 1C – Tetarom III

Prin actul normativ a fost aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj de legătură între DN 1 C şi parcul industrial TETAROM III”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată necesare realizării investiţiei.

„Hotărârea aprobă exproprierea unui număr de 14 imobile proprietate privată situate pe raza localităţilor Bonţida şi Jucu, judeţul Cluj, pentru care sunt prevăzute despăgubiri în valoare totală de 858.260 lei”, potrivit informării publicate de Guvern.

Sursa: sgg.gov.ro

Suprafaţa totală supusă exproprierii este de 53.755 mp.

Totodată, s-a aprobat și lista celor 4 imobile proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, cu o suprafaţă totală de 23.516 mp.

Sursa: sgg.gov.ro

Finanţarea sumelor necesare despăgubirilor se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din fondurile aferente componentei de împrumut a PNRR.

Sumele individuale prevăzute se virează de către Ministerul Transporturilor într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite.

Suma aferentă despăgubirilor - 858.26 mii lei, rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în ianuarie 2026 de către un evaluator autorizat ANEVAR. De asemenea, planurile cu amplasamentul lucrării au fost avizate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj.

Investiția totală este de peste 88 de milioane de lei, din care peste 57 de milioane reprezintă fonduri PNRR. Realizarea acestui proiect va permite un acces rapid pentru companii în parcul industrial Tetarom III.

Contractul pentru proiect a fost semnat anul trecut, iar autorizația de construire a fost emisă în decembrie 2025.

Proiectul a fost inițiat și conceput de Consiliul Județean Cluj încă din 2021, instituția realizând studiul de fezabilitate și predând ulterior documentația către CNAIR pentru implementare.

Proiectul este finanțat în cea mai mare parte din fonduri europene, fiind implementat de Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj. Valoarea totală a investiției este de 88,2 milioane de lei, finanțată majoritar din fonduri europene prin PNRR. Termenul țintă de finalizare este 31 iulie 2026.

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