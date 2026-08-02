CFR Cluj, învinsă în derby-ul „vișiniu” din deplasare cu Rapid

CFR Cluj a pierdut, scor 1-3, în deplasarea împotriva celor de la Rapid București.

CFR Cluj a pierdut cu Rapid în deplasare, duminică seara, 2 august 2026 | Foto: Facebook, Fotbal Cluj CFR 1907 CLUJ

Meciul a început în forță, cu un ritm de joc accelerat, iar Rapidul s-a „instalat” în primele minute în jumătatea de teren a CFR-ului.

Clujenii au intrat și ei în ritm și au început să atace și ei.

Rapidul a avut prima ocazie periculoasă în minutul 20, la o minge trimisă cu capul de Bubanja la o centrare din corner, dar Vâlcenu a avut o paradă de zile mari.

CFR Cluj a avut o ocazie în minutul 26, însă Muhar a reluat greșit din careu și nu a prins spațiul porții.

La un minut distanță, Rapidul a deschis scorul după ce Grameni l-a servit de Dobre, care a înscris pentru 1-0.

Gazdele s-au desprins la 2-0 în minutul 32, după de Dobre s-a duelat pentru a câștiga o minge și l-a învins pe Vâlceanu cu un șut din afara careului.

Tot giuleștenii au avut inițiativa și după al doilea gol și au căutat să îl înscrie și pe al treilea.

Golul de 3-0 a venit în minutul 42, clujeanul Olimpiu Moruțan a înscris pentru Rapid.

CFR a făcut trei schimbări la pauză în încercarea de a reveni în joc în cea de-a doua repriză, iar ardelenii au înscris în minutul 52 prin Drazic.

Oaspeții au încercat să mai înscrie și au fost aproape să reducă diferența la un singur gol în minutul 58.

După gol, clujenii au dominat meciul până la final, însă nu au reușit să revină, iar meciul s-a încheiat scor 3-1 pentru Rapid.

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