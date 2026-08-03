Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul: „Nu vor să fie atacați”

Președintele american Donald Trump a anunțat reluarea, începând de luni, a negocierilor cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a suspendat loviturile americane asupra Republicii Islamice și a vorbit despre progrese diplomatice în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul: „Nu vor să fie atacați”| Foto: DepositPhotos.com

Președintele SUA Donald Trump a anunțat reluarea negocierilor cu Iranul, după ce a suspendat loviturile americane asupra Republicii Islamice.

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Anterior, Trump a vorbit despre progrese diplomatice în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz și necesitatea negocierilor pentru un potențial acord de pace, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul: „Nu vor să fie atacați”

Semnarea unui memorandum de înțelegere la mijlocul lunii iunie nu a reușit până acum să ducă la niciun progres diplomatic major în direcția încheierii unui conflict care, timp de mai bine de cinci luni, a cuprins Orientul Mijlociu și a zguduit economia globală.

După ce a amenințat Iranul cu un alt atac major, președintele american a anunțat sâmbătă seara că renunță și a sugerat că s-au înregistrat progrese diplomatice.

„Bineînțeles că nu vor să fie atacați. Știau amploarea acestui atac pentru că l-au văzut prinzând contur”, a declarat Trump duminică seara în avionul prezidențial Air Force One.

„Ceea ce facem acum este să discutăm cu ei sub forma unor negocieri”, a adăugat Trump, precizând că aceste discuții ar urma să înceapă luni după-amiază, fără a oferi detalii.

Nici Teheranul, nici țările care mediază conflictul nu au confirmat organizarea acestor discuții, însă Republica Islamică a declarat duminica aceasta că este aproape de un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz.

Miza negocierilor: tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Crucială pentru comerțul global cu hidrocarburi, Strâmtoarea Ormuz a fost din nou blocată de Republica Islamică de la reluarea ciocnirilor cu Statele Unite la începutul lunii iulie, provocând perturbări semnificative economiei globale.

Iranul, care nu dorește o revenire la situația de dinainte de război, permite în prezent navigația pe o singură rută de-a lungul coastei sale și intenționează să mențină controlul asupra strâmtorii, care se află și în apele Omanului.

În iunie, stabilirea unei rute omaneze a provocat furia autorităților iraniene, dar se pare că, potrivit Teheranului, se conturează un compromis, deși Muscatul nu a reacționat încă.

„Suntem pe punctul de a ajunge la un acord privind o rută acceptabilă pentru ambele părți - nici ruta nordică, nici ruta sudică - respectând drepturile suverane ale fiecărei țări și garantând interesele și securitatea noastră națională”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaid, la televiziunea de stat.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a extins recent, cu un nou front în Marea Roșie, unde rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă a porturilor saudite și au revendicat ulterior atacurile asupra petrolierelor și a instalațiilor petroliere ale regatului.

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Foto: DepositPhotos.com

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