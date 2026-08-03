Clujul, sub Cod portocaliu de caniculă: Disconfort termic ridicat și maxime de 35 de grade

Vremea se menține caniculară, astfel că maximele vor depăși 35 de grade Celsius. Clujul se află sub Cod portocaliu de caniculă.

Prognoza meteo pentru luni, 3 august| Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Luni, 3 august, valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Maximele termice vor fi cuprinse între 33 - 40 de grade Celsius, iar temperaturile minime se vor situa între 19 - 25 de grade Celsius.

În Cluj, conform atenționării meteo emise de meteorologi, este valabilă avertizarea meteo Cod portocaliu de caniculă.

Sursa: ANM

Astfel, valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20...24 de grade.

Temperaturile vor rămâne ridicate – 36 – 37 de grade Celsius până vineri, iar ulterior valorile termice vor scădea ușor.

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