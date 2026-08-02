Rusia, Arabia Saudită și alți cinci membri ai OPEC+ au decis să își majoreze cotele producției de petrol

Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai OPEC+ au decis să își majoreze cotele de producție de petrol pentru luna septembrie 2026

Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai OPEC+ au decis să își majoreze cotele de producție de petrol | Foto: DepositPhotos.com

Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai OPEC+ au decis, în cadrul unei reuniuni virtuale desfășurate duminică, 2 august 2026, să își majoreze cotele de producție de petrol pentru luna septembrie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, informează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.ro.

Cote majorate pentru producția de petrol

„Cele șapte țări participante au decis să aplice o ajustare a producției de 188.000 de barili pe zi”, un volum similar cu cel din lunile anterioare, a anunțat Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), fără a menționa vreo pauză în acest ciclu de creștere, deși analiștii anticipau pe scară largă o astfel de măsură.

Războiul din Orientul Mijlociu a afectat producția țărilor din Golf, acestea fiind nevoite să reducă volumul de extracție din cauza blocajului din strâmtoarea Ormuz. Traficul maritim din regiune a înregistrat o revigorare în urma semnării memorandumului de înțelegere dintre Iran și SUA, în luna iunie, ceea ce potrivit datelor OPEC a dus la o creștere a producției față de luna mai.

Totuși, reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu, în luna iulie, a provocat un nou declin al transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz și a amplificat riscurile în Marea Roșie, evoluții care vor duce, cel mai probabil, la o scădere a numărului de barili produși.

În plus, Rusia - a cărei infrastructură petrolieră este frecvent vizată de atacuri cu drone ucrainene - întâmpină dificultăți în a menține producția aproape de nivelul de 9 milioane de barili pe zi (mb/zi), față de obiectivul actual de 9,8 mb/zi.

„Pentru moment, factorii geopolitici maschează amploarea creșterii ofertei (asigurate de OPEC+). Acest lucru va deveni mult mai evident odată ce fluxurile de export se vor normaliza', a notat analistul Jorge Leon.

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Foto: DepositPhotos.com

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