Pasajul peste calea ferată din Jucu, mai aproape de realizare. Cinci asocieri au depus oferte în cadrul licitației.

După 15 ani de promisiuni, CNAIR face pași timizi spre rezolvarea problemei cu traficul din zona Jucu - Tetarom III, prin realizarea unui pasaj rutier peste calea ferată. Cinci oferte au fost depuse în cadrul licitației.

Cinci oferte depuse la licitația lansată de CNAIR pentru pasajul rutier din Jucu/Foto: Google Maps

În decembrie anul trecut, CNAIR deschidea licitația pentru proiectul de infrastructură din județul Cluj ce vizează realizarea unui pasaj rutier între DN1C și Parcul Tetarom III.

La data limită prevăzută pentru depunerea ofertelor, stabilită pentru luni, 5 februarie, un număr de cinci ofertanți s-au arătat interesați de realizarea proiectului.

Astfel, potrivit datelor publicate în sistemul de achiziții publice (SEAP), mai multe asocieri de firme, printre care se regăsesc și constructori cunoscuți în Cluj pentru proiectele realizate – NV Construct, Nord Conforest, Viarom, au depus oferte pentru proiectarea și execuția lucrărilor la pasajul rutier din Cluj, zona DN1C-Tetarom III.

Lista ofertanților

-Asociere: DACIA ASPHALT (Leader), DACIA FABER S.R.L.,

- Asociere : CML.RO S.R.L. (Leader),INDEMINAREA PRODCOM S.R.L.,DP PROIECT,

- Asociere : MBS GROUP (Leader),SC DP CONS SRL,

- Asociere : NORD CONFOREST (Leader),TQM Management,SAMUS TEC SA,CORNELL'S FLOOR S.R.L.,

- Asociere : FREYROM (Leader),PROCONS GROUP,INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL,INGINERIE DRUMURI SI PODURI S.R.L.

Ofertele depuse se află în etapa de evaluare tehnică până spre finalul lunii aprilie 2024, iar la 29 aprilie urmează să se deruleze și etapa de evaluare financiară.

Un nou pasaj pentru accesul în Parcul Industrial Tetarom III

Licitația are în vedere proiectarea și execuția pasajului rutier de la Jucu, pe DN 1 C, un pasaj peste linia CFR care să facă legătura între Drumul Național 1 C Cluj-Dej-Baia Mare și Parcul Industrial Tetarom III din zona de nord-est a municipiului Cluj Napoca.

În primăvara anului trecut, în aprilie 2023, Compania Națională de Drumuri solicita actualizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectul pasajului de legătură între DN 1C şi Parcul Industrial Tetarom III. Acum, proiectul pasajului rutier a intrat în etapa evaluării ofertelor, în baza licitației deschise în decembrie 2023.

Proiectul este finanțat din PNRR și are o valoare de 65,5 milioane lei. Durata contractuală prevăzută este de 30 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Parcul Industrial Tetarom III cu o suprafață de aproximativ 150 ha, este situat în comuna Jucu, județul Cluj, fiind al treilea parc industrial realizat de Consiliul Județean Cluj, inaugurat în februarie 2008. Lungimea pasajului va fi de 233 metri, cu un drum de legătură de 900 de metri cu DN1C.

Potrivit unui studiu de trafic realizat în 2019, valorile de trafic înregistrate pe DN 1C au crescut constant cu circa 9-10% pe an, de la un număr de 17.000 vehicule în 2015, la un număr de 26.000 în anul 2019, atingând limita pentru care a fost proiectat, fiind astfel necesare măsuri de sporire a capacității de circulație.

În 2021, Consiliul Județean Cluj s-a asociat cu comuna Jucu în vederea realizării obiectivului de investiții, scopul urmărit fiind edificarea unui pasaj care să facă legătura între DN 1C și DJ 109D, în zona Parcului Industrial Tetarom III. De asemenea, administrația județeană a încheiat cu CNAIR un protocol pentru realizarea acestui proiect de infrastructură.

Astfel, autoritățile din Cluj au propus construirea unui pasaj de legătură între DN 1C şi Parcul Industrial Tetarom III Jucu în vederea creşterii gradului de accesibilitate a parcului industrial şi reducerea timpilor de intrare/ieşire din acesta ca urmare a traversării căii ferate de importanţă naţională existentă în zonă, prin realizarea pasajului peste calea ferată.

