România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Guvernul a aprobat acordul de împrumut!

Executivul a aprobat, marți, semnarea acordului de împrumut în cadrul programului european SAFE, prin care România va avea acces la aproximativ 16,68 miliarde de euro pentru investiții în domeniul apărării.

Guvernul României a aprobat, în data de 5 mai 2026, semnarea acordului de împrumut „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) între Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 de euro.

Fondurile vor fi acordate în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor jaloane asumate de autoritățile române, iar o prefinanțare de 15% va fi disponibilă imediat după intrarea în vigoare a acordului, conform ziare.com.

Aproape 17 miliarde de euro pentru România

Acordul urmează să fie semnat de ministrul Finanțelor, iar ulterior va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

Programul SAFE pune la dispoziția statelor membre ale Uniunii Europene un total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobânzi avantajoase, destinate investițiilor în sectorul apărării.

România beneficiază de a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Cum vor fi acordați banii

Potrivit autorităților, fondurile vor fi disponibilizate în mai multe tranșe, condiționate de îndeplinirea unor jaloane stabilite prin Planul de investiții al României.

Perioada de disponibilitate a împrumutului se întinde până la 31 decembrie 2030.

În paralel, va fi încheiat și un acord operațional, care va stabili legătura dintre implementarea proiectelor și accesarea efectivă a banilor.

Prefinanțare de 2,5 miliarde de euro

După intrarea în vigoare a acordului, România va primi o prefinanțare de aproximativ 15% din valoarea totală a împrumutului, adică circa 2,5 miliarde de euro.

Această sumă va fi ulterior dedusă din tranșele viitoare, până la recuperarea integrală, termenul-limită fiind 31 decembrie 2028.

Instituțiile implicate în gestionarea fondurilor

Gestionarea fondurilor va fi realizată de Ministerul Finanțelor, în timp ce Cancelaria Prim-Ministrului va asigura coordonarea generală a planului.

Implementarea proiectelor și îndeplinirea jaloanelor vor reveni mai multor instituții, printre care Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, serviciile de informații, Ministerul Transporturilor și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Fondurile sunt destinate dezvoltării capacităților de apărare și consolidării industriei europene de profil, în contextul priorităților stabilite la nivelul Uniunii Europene.

