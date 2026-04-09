Gigi Becali a „furat” un jucător din curtea CFR-ului: „Lăsați-mă să plec!”

Atacantul Adrian Petre (28 de ani) a fost la un pas să ajungă la CFR Cluj înainte de a juca pentru FCSB.

Gigi Becali, patronul de la FCSB | Foto: FCSB - Facebook

Se întâmpla în 2020, atunci când Adrian Petre, vârful lansat de UTA, trecea printr-o perioadă fabuloasă la gruparea daneză Esbjerg.

La cererea conducerii clubului, Petre a acceptat să plece și să se întoarcă în România.

Dorit insistent de CFR Cluj, jucătorul și-a dat acceptul pentru a evolua la formația din Gruia, însă a fost deturnat în ultima clipă de Gigi Becali și a ajuns să evolueze pentru roș-albaștrii.

Doar pentru un an, însă. A plecat de la FCSB în 2021, iar acum este liber de contract după despărțirea de CS Păulești, grupare din al treilea eșalon.

„În Danemarca s-a stricat treaba, au venit alți acționari, alt antrenor. Și acolo a fost decizia să plec, eu n-am vrut să plec din Danemarca. Ei au pus problema să plecăm, mulți dintre noi. S-au gândit că au dus echipa la maximum, mai mult decât locul 3 în prima ligă nu avem cum să obținem.

Știau că nu pot mai mult, că nu poți tu să te bați cu Copenhaga, Midtjylland și Brondby să iei campionatul. A venit un antrenor nou, cu alt concept. Omul a fost antrenorul Insulelor Feroe opt ani de zile. Ce concept poți să ai când ai pierdut opt ani la rând? Era un danez bătrân, stil urât, cu mingi lungi și bătaie. Și am zis: 'Bine, mă, hai că plec'. Doar că suma pe care o cereau ei din străinătate era de 2-3 milioane. Erau cluburi din Germania și Olanda care se interesau.

Aveam cotă mare și potențial, eram bine văzut, dar nu s-a concretizat nimic la suma aia. S-a terminat campania de transferuri în Vest și am rămas noi, Turcia... Mai erau 4-5 zile și nu aveam nimic. Aveam ofertă scrisă de la CFR, 800.000, dar plătiți în trei-patru tranșe, în doi-trei ani. Și ei nu voiau chestia asta. Prima tranșă de la CFR Cluj era de 50.000, iar ei voiau minimum 300.000. Doar că nu puteai, cei de la CFR aveau interdicție de la UEFA atunci și puteam doar așa.

Eu insistam la club în Danemarca: 'Lăsați-mă să plec'. Îmi doream să mă duc acolo, dar nu s-a concretizat. Mai erau două zile, l-am sunat pe impresarul meu, Sărmășan: 'Vezi la FCSB'. În două ore era totul rezolvat. Am reziliat și a doua zi am plecat. Știam unde mă duc...”, a povestit Adrian Petre pentru iAMSport.

