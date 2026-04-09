Anunț CTP Cluj-Napoca - Program special de transport public cu ocazia Sărbătorilor

Program special de transport public cu ocazia Sărbătorilor

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în perioada 10 – 13 aprilie 2026, circulația mijloacelor de transport în comun (tramvaie, troleibuze și autobuze) se va desfășura după un program special, adaptat Sărbătorilor Pascale.

Program general de circulație

10, 12 și 13 aprilie 2026 : circulația se va desfășura între orele 06:00 – 23:00 , conform programului pentru zilele de duminică ;

: circulația se va desfășura între orele , conform programului pentru ; 11 aprilie 2026 (sâmbătă) : circulația se va desfășura între orele 05:30 – 23:00 , conform programului pentru zilele de sâmbătă ;

: circulația se va desfășura între orele , conform programului pentru ; 12 aprilie 2026 (Duminica Paștelui) : liniile spre VIVO! Cluj-Napoca – 28B și 43P vor fi suspendate ; liniile 24B, 28 și 43B vor circula după program special .

Transport în Noaptea de Înviere (11/12 aprilie 2026)

Pentru a facilita deplasarea călătorilor către și de la lăcașele de cult, CTP Cluj-Napoca va asigura transport prin următoarele linii speciale:

Linia 5N: Traseu: Piața Gării – Piața Avram Iancu – Str. Traian Vuia – Piața Gării

Plecări Piața Gării: 22:50 – 23:20 – 23:50 – 00:20 – 00:50* – 01:15*

Plecări T. Vuia: 22:50 – 23:20 – 23:50 – 00:20 – 00:50

Linia 25N: Traseu: Cartier Mănăștur – Piața Avram Iancu – Cartier Gheorgheni – Cartier Mănăștur

Plecări Bucium: 22:15 – 22:30 – 22:45 – 23:00 – 23:15 – 23:30 – 23:45 – 00:00* – 00:30* – 01:30 – 01:40

Plecări Piața Unirii: 22:45 – 23:00 – 23:15 – 23:30 – 23:40 – 00:00* – 00:15* – 01:25 – 01:35

Linia 54N: Traseu: Zorilor – Piața Avram Iancu – Calea Moților – Grigorescu – Zorilor

Plecări Zorilor: 23:00 – 23:30 – 01:00*

Plecări Grigorescu: 23:00 – 23:30 – 00:00 – 01:00* – 01:45

Linia 46S: Traseu: Zorilor – Piața Cipariu – Piața Avram Iancu – Zorilor

Plecări Zorilor: 23:20 – 23:50 – 00:00 – 00:20* – 01:20

Plecări Posada: 23:35 – 00:05 – 00:15 – 01:10* – 01:35

Linia 39L: Traseu: Piața Mihai Viteazul – Piața Gării – Valea Chintăului (Cătun)

Plecări Piața M. Viteazul: 22:55 – 01:20

Plecări Cătun: 23:20 – 01:45

* Curse corelate cu desfășurarea slujbei religioase

Precizări importante

Pe durata ceremoniei religioase:

troleibuzele liniilor 5N și 25N vor staționa în zona Piața Avram Iancu (Regionala CFR / Piața Cipariu);

vor staționa în zona (Regionala CFR / Piața Cipariu); autobuzele liniilor 54N și 46S vor staționa în stația Posada (curse marcate cu *).

După încheierea slujbei, mijloacele de transport vor pleca spre cartiere la un interval de aproximativ 10–15 minute, în funcție de fluxul de călători.

Informații suplimentare

Programele detaliate de circulație pot fi consultate:

pe site-ul oficial: www.ctpcj.ro

în aplicația mobilă Tranzy

în stațiile de transport public și pe afișajele din mijloacele de transport

CTP Cluj-Napoca S.A. recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și le mulțumește pentru înțelegere.

Vă dorim Sărbători liniștite și binecuvântate!