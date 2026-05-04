Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) critică moțiunea de cenzură: „Cine dărâmă trebuie să spună și ce construiește.”

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean susține că liberalii continuă reformele, în timp ce PSD și AUR ar încerca să destabilizeze guvernarea prin moțiunea de cenzură.

Ovidiu Cîmpean, în cadrul unei ședințe politice la Palatul Parlamentului. | Foto: Facebook Ovidiu Cîmpean

Liberalul critică inițiativa opoziției, acuzând lipsa unei alternative clare și avertizând asupra efectelor economice resimțite deja de populație.

Declarațiile au fost făcute după ședința grupului parlamentar PNL, la care a participat și premierul Ilie Bolojan. Ovidiu Cîmpean a transmis, într-o postare publică pe pagina sa de Facebook, că Partidul Național Liberal își continuă agenda de reforme, în ciuda tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

„PNL merge înainte cu reformele. PSD și AUR trag frâna de mână”, a afirmat acesta, precizând că discuțiile din cadrul ședinței grupului parlamentar PNL au vizat teme precum economia, reformele și responsabilitatea guvernării într-un context dificil pentru România.

Potrivit deputatului liberal, opoziția încearcă să „dărâme totul” fără a prezenta o alternativă viabilă. „Au depus o moțiune de cenzură fără să spună ce pun în loc. Cine guvernează? Cu ce program? Nicio explicație”, a subliniat Cîmpean.

Acesta a atras atenția și asupra evoluțiilor economice recente, menționând că deprecierea monedei naționale începe să aibă efecte concrete asupra populației. „Euro a ajuns la 5,20 lei, un maxim istoric. Pentru o familie cu un credit în euro, asta înseamnă deja bani în plus de plătit”, a explicat liberalul.

În final, Ovidiu Cîmpean a făcut apel la responsabilitate politică, susținând că România are nevoie de stabilitate și continuitate în reforme. „România are nevoie să meargă înainte, nu să se scufunde în haos. Cine vrea să dărâme trebuie să spună și ce construiește”, a transmis acesta.

