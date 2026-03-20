Clujul, hub al aviației: dialog internațional și parteneriate strategice, la Aviation Event 2026. Emil Boc: „Clujul are toate avantajele pentru a inova”.

Clujul devine hub al aviației globale: a cincea ediție Aviation Event reunește nume grele din domeniul industriei de profil, reprezentanți ai companiilor aeriene și autorități în cadrul dezbaterilor privind provocările din domeniul aviației civile. Avantajul competitiv al universităților și tinerilor, alături de dezvoltarea pe care o oferă Aeroportul reprezintă repere esențiale pentru Cluj, a transmis primarul Emil Boc.

Temele „fierbinți” din domeniul aviației, precum competitivitatea sectorului aviatic și dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii se regăsesc pe agenda discuțiilor celei de-a cincea ediții Aviation Event, desfășurate vineri la Cluj-Napoca.

„Clujul este un oraș competitiv prin intermediul tinerelor talente - un oraș universitar cu zeci de mii de studenți. Un alt element important este reprezentat de tehnologie, iar colaborarea și toleranța, încrederea permit Clujului o dezvoltare coerentă. Studenții, tinerele talente și Aeroportul din Cluj aduc împreună o mai bună conectivitate. Deci avem talente, inovație și conectivitate, iar când ai aceste avantaje, ai viitor”, a declarat în deschiderea evenimentului primarul Clujului Emil Boc, care a mulțumit directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, pentru eforturile și implicarea constantă în devoltarea aeroportului, cu beneficii directe pentru regiunea Transilvaniei.

în imagine: Jose Ramon Bauza, Aviation-Event Supervisory Board Member; primarul Clujului, Emil Boc; prefectul Clujului, Maria Forna; Marcel Riwalsky, CEO, Aviation-Event; David Ciceo, CEO, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Primarul Clujului Emil Boc și prefectul Clujului, Maria Forna au participat, vineri, la deschiderea oficială a ediției din acest an a evenimentului organizat de Aviation-Event, în parteneriat cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și Consiliul Județean Cluj.

Emil Boc: Aviația înseamnă conectivitate, o conexiune pentru oameni

În mesajul transmis în deschiderea ediției din acest an a conferinței internaționale Aviation Event, edilul Clujului a subliniat rolul colaborării dintre toți factorii implicați pentru dezvoltarea Aeroportului Cluj, referindu-se la oportunitățile și avantajele competitive ale orașului prin oamenii săi.

În același timp, Emil Boc s-a referit și la provocările pe care le poate aduce dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) în domeniul aviației: inteligența artificială trebuie să reprezinte un instrument de suport, a punctat Boc, în avantajul oamenilor:

„Viitorul nu este doar despre distanță. Aviația înseamnă conectivitate. O conexiune pentru oameni. Iar această nevoie de conectivitate dintre oameni, pentru o viață mai bună, devine tot mai pregnantă. După cum în timpul unui zbor pot fi turbulențe, sunt convins că Aeroportul Internațional Cluj are capacitatea pentru a face față provocărilor din domeniu.

De altfel, un aspect important la care vreau să mă refer vizează modul în care inteligența artificială poate impacta domeniul aviației.

Ca un exemplu dintr-un alt domeniu, cel medical, pot spune că AI nu va înlocui medicii, însă inteligența artificială va înlocui medicii care nu folosesc AI. Prin urmare trebuie să urmărim modul în care AI poate impacta industria aviatică.

Imteligența artificială are avantaje clare, instrumentale, însă abordarea umană în acest domeniu de activitate cred că trebuie să rămână prioritară.

Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit: să păstrăm o abordare umană a inteligenței artificiale”, a declarat primarul Emil Boc.

Prefectul Clujului: „Aviation Event 2026 - un angajament ferm pentru dialogul internațional în domeniul aviației”

La rândul său, prefectul Clujului, Maria Forna, a prezentat rolul strategic pe care îl are Aeroportul Internațional „Avram Iancu” pentru dezvoltarea Clujului.

„Suntem aici nu doar pentru a vorbi despre aviație, ci pentru a marca importanța conectivității, a inovației, precum și pentru a împărtăși perspective ce aduc oamenii, culturile și economiile mai aproape. Aviația este un simbol al progresului, cooperării și noilor oportunități. Clujul a devenit un hub dinamic unde tradiția și modernitatea se întâlnesc. Clujul este astăzi un centru al tehnologiei, educației și al colaborării internaționale.

Iar Aeroportul Internațional Cluj reprezintă un veritabil ambasador al României ce reflectă deschiderea, dinamismul și angajamentul nostru pentru excelență. Aviation Event 2026 întărește angajamentul nostru comun de a fi parte a dialogului global din domeniul aviației”, a declarat prefectul Maria Forna.

Clujul, hub al aviației globale

Principalele provocări strategice și oportunități care modelează în prezent aviația europeană, precum competitivitatea sectorului aviatic, sustenabilitatea, dezvoltarea infrastructurii și evoluția fluxurilor de pasageri, se regăsesc pe agenda dezbaterilor.

Aviation-Event 2026 CLJ oferă o platformă de dialog la nivel înalt, facilitând schimbul de experiență, networking-ul internațional și dezbaterile deschise între lideri ai industriei și factori de decizie.

Conferința aduce pe scenă speakeri de top precum: Matthew Cornelius – Executive Vice President, ACI North America; Ian Malin – CCO, Wizz Air dar și directori de aeroporturi din Europa (Salzburg, Tallinn, Košice), reprezentanți ai companiilor aeriene TAROM, LOT Polish Airlines, Animawings etc.

Programul conferinței include paneluri strategice și intervenții aplicate, reflectând poziționarea internațională consolidată a Aviation-Event și angajamentul său constant pentru calitate și relevanță.

Aviation-Event este o platformă europeană de referință pentru networking, schimb de expertiză și dezbateri de politici în domeniul aviației. În fiecare an, Aviation-Event organizează conferințe importante în marile orașe europene, reunind reprezentanți ai companiilor aeriene, aeroporturilor, autorităților publice și furnizorilor de tehnologie, cu scopul de a stimula colaborarea și inovarea în industrie.

Aeroportul Internațional Cluj, dezvoltare sustenabilă și inovare în aviație

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, principala poartă aeriană a regiunii de nord-vest a României, s-a impus în ultimul deceniu drept un model de creștere și inovare în domeniul aviației.

Situat strategic într-una dintre cele mai dinamice zone economice ale țării, aeroportul a valorificat constant potențialul zonei deservite, înregistrând o evoluție remarcabilă: de la 36.000 de pasageri anual în 1996 la peste 3,58 milioane de pasageri în anul 2025. Această dezvoltare reflectă investiții strategice susținute în infrastructură și angajamentul ferm pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate, poziționând aeroportul drept un exemplu de bune practici în Europa de Sud-Est.

