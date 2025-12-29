A fost semnat contractul de 55 mil. lei pentru parcul fotovoltaic de la Aeroportul Internațional Cluj. Director David Ciceo: „Sperăm să ajungem independenți energetic în 2027”.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj urmează să devină independent energetic grație unui parc fotovoltaic în valoare de peste 55 de milioane de lei.

Aeroportul Internațional Cluj va avea un parc fotovoltaic cu mii de panouri solare | Foto: Colaj monitorulcj.ro / freepik.com

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în calitate de beneficiar, și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de organism delegat, au semnat Contractul de Finanțare nr. 8/ 23.12.2025 pentru realizarea obiectivului de investiții Parc fotovoltaic.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul pentru Modernizare prin Programul cheie 9: Eficiență energetică în transporturi - reducerea emisiilor de CO2 prin eficiență energetică și noi tehnologii în transporturi.

Realizarea parcului fotovoltaic are ca scop producerea energiei electrice din surse regenerabile, respectiv din energie solară, care va avea ca rezultat reducerea amprentei de carbon și va genera economii semnificative în bugetul aeroportului.

Parc fotovoltaic pe 8 hectare la Aeroportul Internațional Cluj

În cadrul proiectului se vor instala, pe o suprafață de aproximativ 8 hectare, aproape 7.500 de panouri cu o capacitate de producție de 4,99 MW, un sistem de stocare a energiei de 12 MWh și pompe de căldură, care utilizează energie regenerabilă de 300 kWt.

În urma implementării proiectului, Aeroportul Internațional Cluj va obține multiple beneficii, precum creșterea gradului de independență energetică, reducerea impactului asupra mediului prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică, precum și alinierea la politicile și obiectivele naționale și europene privind tranziția către energie verde.

Directotul Aeroportului Cluj, David Ciceo: „Sperăm ca în 2027 să ajungem independenți energetic”

David Ciceo, Director General, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj: „Vom realiza investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și în sisteme de stocare a energiei, dedicate exclusiv autoconsumului. Sperăm ca în anul 2027 să ajungem la autonomie energetică. Implementarea proiectului este un pas important în demersurile aeroportului în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere la zero a emisiilor de carbon până în anul 2050”.

Alin Tișe, Președinte, Consiliul Județean Cluj: „Modernizarea Aeroportului Internațional Cluj este una din prioritățile Consiliului Județean Cluj, având în vedere rolul extrem de important pe care aeroportul îl are în dezvoltarea economică a județului și a întregii regiuni. În actualul context economic, independența energetică este unul dintre obiectivele majore spre care ne focusăm. Susținem acest proiect al aeroportului, care este în concordanță cu strategia județului Cluj de a reduce costurile, prin utilizarea energiei verzi și creșterea gradului de independență energetică”.

Viorel Federiga, Președintele Consiliului de Administrație: „Suntem deosebit de încântați că am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru realizarea unui parc fotovoltaic. Este un pas important în procesul de adaptare la noile cerințe internaționale și ne dorim ca Aeroportul Internațional Cluj să devină un model de bune practici în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor verzi în infrastructura de transport”.

Parc fotovoltaic de peste 55 mil. lei la Aerportul Cluj

Valoarea totală a proiectului este de 55.552.085,01 lei (TVA inclus), din care valoarea finanțată din fonduri europene este de 30.449.087,00 lei (fără TVA, neeligibil), iar 25.102.998,01 lei (inclus TVA aferent valorii totale a proiectului) vor fi asigurați de către Aeroportul Internațional Cluj în calitate de beneficiar.

Proiectul Parc fotovoltaic, cod SMIS 347535, este finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, în perioada 2026-2027.

