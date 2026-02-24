Aviation-Event 2026, cinci ani de dialog internațional în domeniul aviației, la Cluj. David Ciceo: „Un reper ce confirmă rolul Aeroportului Internațional Cluj în promovarea inovării și a dezvoltării sustenabile”

Cluj-Napoca devine, din nou, punct de întâlnire pentru dialog internațional și parteneriate strategice. Conferința Aviation-Event 2026 CLJ, cea de-a cincea ediție consecutivă organizată în România, va avea loc în 20 martie 2026, la Cluj și va reuni lideri ai industriei de profil, reprezentanți ai companiilor aeriene și factori de decizie în cadrul dezbaterilor privind provocările din domeniul aviației civile.

A cincea ediție a conferinței Aviation-Event 2026 CLJ se va desfășura în 20 martie 2026, la Cluj-Napoca|Foto: Nicu Cherciu

Evenimentul este organizat de Aviation-Event, în parteneriat cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și Consiliul Județean Cluj și va reuni, și în acest an, directori de aeroporturi, reprezentanți ai companiilor aeriene, experți din industrie, factori de decizie instituționali și reprezentanți ai mass-media din Europa și nu numai.

Aviation-Event 2026, cinci ani de dialog internațional în domeniul aviației, la Cluj

Ediția din 2026 va aborda principalele provocări strategice și oportunități care modelează în prezent aviația europeană, printre care: competitivitatea sectorului aviatic, sustenabilitatea, dezvoltarea infrastructurii și evoluția fluxurilor de pasageri.

„Aviation-Event CLJ a devenit un reper pentru ecosistemul aviației civile, atât la nivel regional, cât și internațional. Organizarea celei de-a cincea ediții la Cluj-Napoca subliniază angajamentul nostru pentru cooperare internațională și dialog constructiv în sectorul aviatic, confirmând rolul Aeroportului Internațional Cluj în promovarea inovării și a dezvoltării sustenabile în aviație”, a declarat David Ciceo, director general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Continuând tradiția edițiilor anterioare, Aviation-Event 2026 CLJ va oferi o platformă de dialog la nivel înalt, facilitând schimbul de experiență, networking-ul internațional și dezbaterile deschise între lideri ai industriei și factori de decizie. Programul conferinței va include paneluri strategice și intervenții aplicate, reflectând poziționarea internațională consolidată a Aviation-Event și angajamentul său constant pentru calitate și relevanță.

Aviation-Event este o platformă europeană de referință pentru networking, schimb de expertiză și dezbateri de politici în domeniul aviației. În fiecare an, Aviation-Event organizează conferințe importante în marile orașe europene, reunind reprezentanți ai companiilor aeriene, aeroporturilor, autorităților publice și furnizorilor de tehnologie, cu scopul de a stimula colaborarea și inovarea în industrie.

„Organizarea celei de-a cincea ediții consecutive Aviation-Event în România reprezintă un moment de referință de care suntem deosebit de mândri. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj este un partener solid și de încredere, iar Aviation-Event 2026 CLJ va continua să ofere o platformă internațională de dialog și cooperare pentru aviația europeană”, a adăugat Marcel Riwalsky, CEO Aviation-Event.

La fel ca în anii precedenți, Aviation-Event 2026 CLJ va oferi participanților oportunități extinse de networking, acces direct la factori de decizie de nivel înalt și vizibilitate mediatică internațională, consolidându-și poziția de format de conferință de referință în domeniul aviației europene.

Aeroportul Internațional Cluj, model de creștere și inovare în aviație

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, principala poartă aeriană a regiunii de nord-vest a României, s-a impus în ultimul deceniu drept un model de creștere și inovare în domeniul aviației.

Situat strategic într-una dintre cele mai dinamice zone economice ale țării, aeroportul a valorificat constant potențialul zonei deservite, înregistrând o evoluție remarcabilă: de la 36.000 de pasageri anual în 1996 la peste 3,58 milioane de pasageri în anul 2025. Această dezvoltare reflectă investiții strategice susținute în infrastructură și angajamentul ferm pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate, poziționând aeroportul drept un exemplu de bune practici în Europa de Sud-Est.

