Accidente care au scandalizat Clujul. Pietonii nu se mai simt în siguranță nici pe trotuar.

Teribilismul șoferilor nu mai are limite în Cluj. Pietonii au ajuns să nu se mai simtă în siguranță, unii mor cu prioritatea în mână.

Teribilismul la volan în Cluj, o problemă gravă

În ultimii ani, în Cluj au apărut tot mai multe accidente grave, unele cu decedați, iar altele cu risc mare de tragedie, toate.

Teribilismul la volan în Cluj ne omoară

Cel mai recent accident grav, moartea Alettei, un pieton. Ea a fost spulberată de o mașină pe trotuar, iar după câteva ore, tânăra a murit la spital. Această nenorocire s-a întâmplat luni, 16 martie 2026.

Aletta lucra la un salon de înfrumușețare din municipiul Cluj-Napoca. Practic au fost curmate două vieți, deoarece Aletta era gravidă.

Accidentul s-a petrecut în centrul municipiului Cluj-Napoca, pe Calea Moților, chiar în fața Primăriei.

Cum s-a petrecut accidentul din Cluj, soldat cu moartea Alettei?

Potrivit IPJ Cluj, din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

„În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească (iar ulterior a decedat - n. red.) pentru acordarea îngrijirilor medicale. La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto”, a transmis IPJ Cluj.

Un alt accident grav petrecut în centru municipiului Cluj-Napoca a fost în 1 octombrie 2025, când Eduard Balogh, un copil de 12 ani care a fost spulberat de un Mustang în timp ce se afla pe trotuar, iar în urma impactului a suferit leziuni grave.

Minorul a fost transportat la Spitalul Pediatric din Cluj, iar ulterior a fost internat la secția de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj. Operația a durat câteva ore, iar în urma intervenției realizate de o echipă medicală coordonată de profesorul Ștefan Florian, copilul a fost transferat la Secția de Terapie Intensivă (ATI).

Copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.

Potrivit poliției, șoferul implicat în accident ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, transmite IPJ Cluj.

Un alt accident mortal a avut loc anul trecut în zona metropolitană Cluj, în Baciu, eveniment în urma căruia, un tânăr și-a pierdut viața.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părții carosabile. În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viața. Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani”, a transmis ISU Cluj, la începutul lunii septembrie 2025.

Și în acest caz, tragedia s-a întâmplat după ce defunctul a pierdut controlul autoturismului.

Și în Apahida s-a produs un accident mortal, în iunie 2025. Atunci un șofer a decedat după ce a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat și a fost proietat în afara autovehiculului.

Tot în septembrie 2025, într-un accident rutier, un om a murit în lacalitatea clujeană Borșa.

„În accident a fost implicat un autoturism, care s-a răsturnat. În interior s-a aflat un bărbat de aproximativ 75 de ani, pe care forțele noastre l-au extras de urgență. Victima nu prezintă semne vitale, astfel că echipajele prezente i-au aplicat manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj.

Conform sursei citate, din păcate, la scurt timp a fost declarat decesul bărbatului.

Totodată, în Cluj s-a petrecut un accident grav și din cauza „liniuțelor”, în luna martie a anului trecut. În urma evenimentului, un bărbat a ajuns la spital, iar un stâlp a fost doborât.

Emil Boc: „Teribilismul și lipsa de respect pentru lege pot curma vieți nevinovate”

În urma acelui accident, primarul Emil Boc a tras un semnal de alarmă și a făcut apel la șoferi să fie atenți la drum și la viteză și a afirmat că teribilismul și lipsa de respect pentru lege pot curma vieți nevinovate.

În 2019, un accident mortal a avut loc în Florești. O tânără de 20 de ani, Gabriela Râpan și-a pierdut viața.

În noiembrie 2023, Curtea de Apel Cluj a stabilit o pedeapsă definitivă pentru Tudor Cîrje, cel care a condus mașina, de 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Aceasta a fost o majorare față de sentința inițială de 2 ani și 6 luni dată de prima instanță.

Mai mult, vinovatul a suferit și el o pierdere uriașă, deoarece, în urma accidentului i-a fost amputat un picior.

Potrivit IPJ Cluj, la data de 21 ianuarie 2019, în jurul orei 03.00, un tânăr de 19 ani din Florești, în timp ce conducea autovehiculul marca Mercedes-Benz CLS 500 pe DN1 E60, pe raza comunei Florești, în afara localității, dinspre Huedin spre Cluj-Napoca, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară, peste marcajul longitudinal simplu continuu.

Acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp al unui panou de informare situat pe spațiul verde, după care s-a oprit în șanțul de colectare a apelor pluviale.

Martorii susțin că, înaintea tragediei, băiatul gonea cu o vitează amețitoare. Din păcate, în urma impactului, conducătorul auto a fost rănit grav, iar tânăra de 20 de ani, aflată pe locul din dreapta al autovehiculului, a decedat. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața bietei fete.

monitorulcj.ro a cerut, recent, de la IPJ Cluj, un punct de vedere cu privire la cauzele accidentelor rutiere cu victime din județul Cluj din 2024, 2025 si 2026, inclusiv Autostrada Transilvania și A10 pe sectorul Cluj.

De îndată ce vom avea datele vi le vom comunica.

