Accident rutier grav. Un bărbat din comuna Feleacu a murit.

Un bărbat a decedat, luni seara, în urma unui accident rutier grav petrecut petrecut în localitatea Borșa, județul Cluj.

Un bărbat din comuna Feleacu a decedat, luni, în urma unuin grav accident rutier | Foto: ISU Cluj

Cumplitul accident s-a petrecut azi seară, 29 septembrie 2025, în localitatea clujeană Borșa. Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Bărbat decedat în Borșa

„În accident a fost implicat un autoturism, care s-a răsturnat. În interior s-a aflat un bărbat de aproximativ 75 de ani, pe care forțele noastre l-au extras de urgență. Victima nu prezintă semne vitale, astfel că echipajele prezente i-au aplicat manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj.

Conform sursei citate, din păcate, la scurt timp a fost declarat decesul bărbatului.

Cum s-a întâmplat?

Ulterior, polițiștii clujeni au transmis cum s-a petrecut accidentul din Borșa.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 75 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109 înspre localitatea Vultureni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând într-un șanț de pe marginea carosabilului, ulterior lovind un gard din beton. În urma impactului autoturismul s-a răsturnat.

Potrivit sursei citate, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

