Accident rutier grav în centrul Clujului: copil de 12 ani, accidentat pe trotuar

Grav accident rutier produs miercuri după amiaza pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca. Un copil de 12 ani aflat pe trotuar a fost lovit de o mașină.

Pompierii clujeni au intervenit în această după-amiază la un grav accident rutier produs pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca

La fața locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, unde au găsit un minor, in vârstă de 12 ani, ce prezenta multiple traumatisme si se afla in stare de inconștientă.

„Echipajul SMURD i-a acordat acestuia asistență medicală de urgență la locul accidentului, fiind intubat de către medicii SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii”, potrivit ISU Cluj.

Mama copilului a fost consultată la fața locului de către cel de-al doilea echipaj SMURD, prezentând agitație psihomotorie. Ulterior a fost transportată la spital ca însoțitor al minorului.

Potrivit poliției, șoferul implicat în accident ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, transmite IPJ Cluj.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

