A MURIT femeia lovită de mașină pe trotuar în centrul Clujului. Cum s-a întâmplat accidentul?

Femeia lovită pe trotuar de o mașină, în Cluj-Napoca, luni, 16 martie, a decedat la spital.

A murit femeia lovită cu mașina pe trotuar în Cluj, luni, 16 martie 2026

„Din nefericire, în urma accidentului înregistrat astăzi pe Calea Moților din Cluj-Napoca, femeia de 30 de ani, aflată în calitate de pieton pe trotuar, a decedat la unitatea medicală, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical”, a transmis ISU Cluj, luni, 16 martie 2026, la ora 19.31.

Cum s-a petrecut accidentul din Cluj, soldat cu moartea unei tinere?

Potrivit IPJ Cluj, din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

„În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească (iar ulterior a decedat - n. red.) pentru acordarea îngrijirilor medicale. La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto”, a tranmsis IPJ Cluj.

