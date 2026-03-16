Accident rutier grav în centrul Clujului. O femeie a intrat în stop cardio-respirator.

Un grav accident de circulație s-a petrecut luni, 16 martie 2026, în centru municipiului Cluj-Napoca, iar o femeie a intrat în stop cardio-respirator.

Foto: monitorulcj.ro

UPDATE: ora 17.24

„Victima a fost transportată în stare gravă la spital”, a revenit ISU Cluj.

Știrea inițială

Două echipaje cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni după-masa, la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Femeie pieton, în stop cardio-respirator

„Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme și un pieton rănit grav. Mai exact, este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani, aflată în stop cardio-respirator. Astfel, sunt aplicate manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, în jurul orei 16.10 a fost înregistrat accidentul, iar la câteva momente după, traficul a fost blocat parțial pe sensul de mers spre Mănăștur.

CITEȘTE ȘI: