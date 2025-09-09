Accident rutier mortal în Baciu. Un tânăr și-a pierdut viața. Cum s-a întâmplat?

În noaptea de duminică spre luni, un tânăr și-a pierdut viața iar altul a fost rănit, în urma unui accident rutier petrecut în satul Popești din comuna Baciu.

Un tânăr și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în comuna Baciu | Foto: ISU Cluj

Din nefericire, unul dintre cei doi tineri implicați în accident a decedad.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părții carosabile. În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viața. Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani”, a transmis ISU Cluj.

Totodată, un alt tânăr de 19 ani a primit îngrijiri medicale. El a reușit să iasă singur din mașină și a fost în permanență conștient și cooperant.

Cum s-a petrecut accidentul mortal din Baciu?

Tânărul s-a deplasat spre Cluj-Napoca.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Baciu, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa spre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, părăsind partea carosabilă pe sensul opus, unde ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil și s-ar fi răsturnat în curtea acestuia”, a transmis IPJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: