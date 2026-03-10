Va închide Primăria Cluj-Napoca sălile de jocuri de noroc? 88 de spații funcționează în oraș.

Primăria Cluj-Napoca anunță că va organiza o consultare publică amplă privind impactul jocurilor de noroc asupra comunității, urmând ca ulterior să fie înaintată o propunere către Consiliul Local.

Primarul Emil Boc a spus că va lua o decizie calculată în privința păcănelelor din Municipiul Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

În prezent, potrivit datelor transmise de municipalitate către monitorulcj.ro, 12 operatori economici desfășoară activități în 88 de spații din oraș. Administrația locală a transmis că intenționează să inițieze un proces de consultare publică înainte de a propune eventuale măsuri sau reglementări la nivel local.

Consultare publică cu părinți, specialiști și operatori din industrie

În cadrul acestui demers vor fi invitați să își exprime punctul de vedere părinți, familii, tineri, reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști în sănătate și prevenția dependențelor, dar și operatori economici din industria jocurilor de noroc.

Potrivit Primăriei, scopul consultării este colectarea de opinii, propuneri și date relevante care să permită elaborarea unei decizii „echilibrate și responsabile”. În urma acestei etape, municipalitatea va elabora un proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii și votului în Consiliul Local.

Context legislativ, consiliile locale pot decide asupra sălilor de jocuri de noroc

Aceste măsuri vin în contextul noilor modificări legislative adoptate de Guvern prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care oferă pentru prima dată consiliilor locale posibilitatea de a decide dacă permit sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe raza unei localități.

Potrivit noilor reguli, operatorii din industrie trebuie să obțină nu doar licența națională, ci și o autorizație de funcționare emisă de primăria localității. În acest fel, administrațiile locale pot impune restricții suplimentare sau pot decide chiar interzicerea completă a acestor activități pe teritoriul orașului.

Slatina, primul oraș care vrea să elimine „păcănelele”

Primul oraș din România care a anunțat public intenția de a interzice complet sălile de jocuri de noroc este Slatina. Primarul Mario De Mezzo a declarat că va propune în Consiliul Local eliminarea tuturor „păcănelelor” din municipiu. Măsura ar urma să fie aplicată treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile actuale ale operatorilor, astfel încât orașul să devină, în timp, un municipiu fără săli de jocuri de noroc, a scris economică.net, conform Agerpres.ro.

Autoritățile vor măsuri pentru reducerea impactului asupra tinerilor

Reprezentanții administrației locale spun că principalul obiectiv este reducerea efectelor negative pe care jocurile de noroc le pot avea asupra comunității, în special asupra tinerilor. În cazul adulților, autoritățile urmăresc dezvoltarea unor măsuri de prevenție, descurajare și facilitarea accesului la servicii de consiliere și tratament pentru persoanele afectate de dependență.

Centru pentru tratarea adicțiilor, construit pe Valea Gârbăului

În paralel, municipalitatea anunță că lucrează la construirea unui centru dedicat prevenirii și tratării adicțiilor, inclusiv a celor legate de jocurile de noroc. Proiectul urmează să fie realizat pe Valea Gârbăului, pe o suprafață totală de 6.756 de metri pătrați.

Autoritățile locale susțin că necesitatea unui astfel de centru este determinată de lipsa unor servicii specializate în județul Cluj pentru tratarea dependențelor și de impactul social al fenomenului.

În ceea ce privește situația actuală a sălilor de jocuri de noroc din municipiu, Primăria precizează că, în evidența Serviciului Autorizări Comerț, din 26 ianuarie 2023 și până în prezent, au fost înregistrate informări privind începerea activității din partea a 12 operatori economici, care funcționează în 88 de spații.

Primăria spune că nu are competențe directe asupra industriei jocurilor de noroc

Municipalitatea subliniază însă că nu are atribuții legale privind autorizarea sau controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc. Aceste competențe aparțin Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, instituția responsabilă de reglementarea și supravegherea sectorului la nivel național.

