Rezultatul negocierilor UBB Cluj - studenți: „burse de campus” și reeșalonarea taxelor mărite. OSUBB: „Nu ne oprim aici!”.

Studenții UBB Cluj au fost primiți la negocieri de conducerea Universității Babeș-Bolyai, însă nu au obținut chiar ceea ce și-au dorit, deoarece le-au fost propuse alte variante față de revendicările lor inițiale.

Studenții au negociat cu UBB Cluj | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Luni, 9 martie 2026, UBB Cluj a avut discuții cu Organizația Studenților din Babeș-Bolyai (OSUBB) Cluj, unde au negociat mai multe aspecte legate de revendicările studenților.

Așadar, ieri, Organizația Studenților din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB), Consiliul Studenților din Universitatea Babeş-Bolyai (CSUBB) și Uniunea Studențească Maghiară din Cluj (KMDSZ) au avut o întâlnire cu conducerea Universității Babeş-Bolyai, din partea căreia au participat Rectorul UBB Prof. univ. dr. psih. Daniel David și alți membri din conducerea Universității.

În cadrul acestei intâlniri, reprezentanții studenților readus în atenția conducerii universitare cele trei revendicări centrale ale comunității studențești:

revocarea majorării taxelor stabilite prin Hotărârea Senatului nr. 15/16.02.2026

suplimentarea fondului de burse la nivelul anului universitar 2024-2025

concretizarea angajamentelor asumate în întâlnirea din 23 ianuarie 2026 privind nevoile și problemele reale ale comunității studentești.

Taxele UBB vor fi mărite, dar eșalonate

„În urma acestei discuții, fondul de burse nu va fi suplimentat peste nivelul celor 6 milioane de RON deja alocate din fonduri proprii, majorarea taxelor nu va fi schimbată, singura deschidere comunicată este posibilitatea eșalonării creşterii pe încă un an suplimentar, iar acest aspect urmează să fie dezbătut la nivelul conducerii UBB, fără a exista, deocandată, un angajament concret în acest sens (…) Nu ne oprim aici”, a anunțat OSUBB Cluj, luni seară, 9 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a organizației studențești.

Practic, Hotărârea Senatului UBB - nr. 15/16.02.2026 rămâne neschimbată pentru anul universitar 2026-2027.

În ceea ce privește fondul de burse, conducerea Universității Babeș-Bolyai a argumentat că nu poate fi mărit deoarece există deficit bugetar, un răspuns „profund nesatisfăcător” pentru reprezentanții studenților, care au motivat cu faptul că UBB este una dintre cele mai bine finanțate universități din România.

S-a ajuns la un consens pentru introducerea unei „burse de campus”, un instrument prin care studenții UBB prestează activități în serviciul universității, precum munca în

cantine

biblioteci

alte servicii administrative

În urma acestor activități, studenții pot obține un sprijin financiar pentru cheltuielile de zi cu zi.

OSUBB a transmis că în perioada următoare va lucra la elaborarea unei metodologii de acordare a acestui tip de burse care să corespundă cât mai bine acestor „burse de campus”.

„Pentru cele 58 de revendicări organizate în pachete tematice, conducerea UBB a propus constituirea unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai conducerii universității și reprezentanți ai OSUBB, CSUBB și KMDSZ, pentru definitivarea și implementarea măsurilor asumate. Conducerea Universității și-a asumat temene clare și un angajament real față de rezultate concrete, iar noi vom urmări respectarea acestor angajamente”, a mai precizat OSUBB.

Monitorul de Cluj a luat legătură cu purtătorul de cuvânt al UBB Cluj, Laura Irimieș pentru a afla ce variante a analizat Universitatea și dacă a fost luată o decizie finală în privința acestor decizii.

„Există mai multe variante referitoare la reeșalonarea taxelor, dar toate trebuie să treacă prin vot, prin Consiliul de Administrație, iar apoi prin Senat. Vom reveni informații cu privire la decizia conducerii”, a răspuns Laura Irimieș pentru monitorulcj.ro.

Reamintim faptul că, aceaste negocieri au venit în urma a mai multor proteste ale studenților de la UBB Cluj, în special față de mărirea taxelor, dar pentru cei care se vor înscrie la facultate din vară/toamnă, nu și pentru cei care sunt deja înmatriculați.

Discuția dintre UBB Cluj și studenți a fost generată în urma protestului din data de 25.02.2026.

Negocierile au venit după ce, la ultimul protest, reprezentanții conducerii UBB au afirmat că sunt deschiși la dialog cu studenții.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: