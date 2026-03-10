Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, după întâlnirea cu nou ambasador SUA la București: „Întârim parteneriatul României cu Statele Unite”.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, iar cei doi au discutat despre consolidarea parteneriatului România - SUA.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (stânga) și noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg | senat.ro

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut marți, 10 martie 2026, o întâlnire cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, discuțiile au vizat colaborarea pentru consolidarea Parteneriatului strategic dintre SUA și România.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut astăzi o întâlnire de substanță cu E.S. Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, recent acreditat la București.

Ambasadorul Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA în decembrie 2025, a depus jurământul în februarie 2026, iar la începutul lunii martie 2026 și-a prezentat scrisorile de acreditare în România.

Discuțiile de astăzi au reconfirmat soliditatea relației dintre România și Statele Unite ale Americii și au pus bazele unei colaborări foarte bune pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre țările noastre.

România rămâne un aliat important al Statelor Unite în regiune, iar contextul actual cere coordonare strânsă, viziune comună și proiecte concrete, atât în plan de securitate, cât și în plan economic.

Parteneriatul Strategic SUA-România a fost lansat la 11 iulie 1997 și reprezintă, de aproape trei decenii, unul dintre pilonii centrali ai politicii externe și de securitate ai României.

Clujeanul Mircea Abrudean, despre noul ambasador SUA în România: „Cunoaște bine valorile care definesc această regiune

Președintele Senatului a subliniat faptul că poziția geostrategică a României creează premise clare pentru extinderea cooperării economice bilaterale. Energia, comerțul, investițiile și dezvoltarea unor legături mai puternice între comunitățile noastre sunt domenii în care putem obține rezultate concrete, într-un ritm susținut.

„Un ambasador al dialogului și cooperării strategice! Așa am simțit că este și va fi E.S. Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, în mandatul său aici. Este un bun cunoscător al valorilor care definesc această regiune, are origini est-europene și lucra în Comisia pentru relații externe a Senatului american, în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România (…) Am toată încrederea că prezența sa la București este un câștig pentru România și pentru relația româno-americană, într-un moment important pentru securitatea regiunii și pentru dezvoltarea cooperării bilaterale. În 2027, se vor împlini 30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic SUA-România, un cadru care a consolidat securitatea, cooperarea militară, dialogul politic și relațiile economice dintre cele două state”, a spus Mircea Abrudean, citat în comunicatul Senatului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: