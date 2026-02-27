O firmă controlată din Ungaria a primit licență de exploatare în Cluj a unui zăcământ de sare de zeci milioane de tone, la 15 ani de la emiterea autorizației. Ramona Bruynseels: „Problema constă în transparența procesului”.

Tema exploatării celor 26 de milioane de tone de sare din Valea Florilor, județul Cluj, în baza unei licențe obținute de o firmă controlată din Ungaria, ar putea ajunge în Parlament. Aprobarea a venit în 2024, la 15 ani distanță de la emiterea licenței, aspect ce ridică semne de întrebare cu privire la „transparența procesului”, spune deputatul AUR Cluj, Ramona Bruynseels.

Licența de exploatare a zăcământului de sare din Valea Florilor, județul Cluj, obținută de o firmă controlată din Ungaria, provoacă controverse| Foto: DepositPhotos.com

Compania Diana Exploatări Miniere SRL din județul Bihor, controlată integral de firma Salt-Veres ZRT din Ungaria, obținea în 2024 - în premieră - o licență de exploatare a unui zăcământ de sare din județul Cluj, nota la începutul anului trecut Europa Liberă România.

Estimările arată că zăcămintele de sare din Valea Florilor sunt de circa 26 de milioane de tone, o resursă însemnată ce poate genera dezvoltare economică durabilă și locuri de muncă pentru comunitățile locale.

În contextul în care licența pentru exploatare a fost semnată în 2009, iar hotărârea de Guvern pentru aprobarea finală a venit abia în 2024, deputatul de Cluj Ramona Bruynseels (AUR) semnalează că modul în care a fost gestionat acest proiect strategic – întârziat vreme de 15 ani, pentru ca în final să ajungă să fie controlat de de o firmă din Ungaria – ridică multiple semne de întrebare:

„De ce a durat atât? Unde s-a blocat procesul? Care instituție a întârziat? Ce termene legale au fost depășite și din ce motive? Cine își asumă această perioadă de stagnare?”, întreabă deputatul clujean Ramona Bruynseels, care spune că va adresa interpelări tuturor instituțiilor responsabile – Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale, Guvernului, ministerelor implicate, autorităților de mediu și celorlalte structuri care au avut un rol în această procedură.

Aprobările întârziate, în atenția Consiliului Concurenței

În 2018, Consiliul Concurenței a semnalat public că întârzierea este „exagerat de lungă”. Cu toate acestea, lucrurile nu s-au accelerat. În tot acest timp, investiția nu s-a realizat, statul nu a încasat redevențe, iar comunitatea locală nu a beneficiat de oportunități economice.

Aprobarea finală a venit abia în 2024, la șase ani de la avertismentul Consiliului Concurenței și la 15 ani de proceduri administrative. Astfel, licența de exploatare pentru zăcământul de sare gemă din zona Valea Florilor din județul Cluj a fost obținută de societatea Diana Exploatări Miniere SRL (Bihor), controlată integral de firma Salt-Veres ZRT (Ungaria).

Un alt aspect îngrijorător se referă la faptul că firma Diana Exploatări Miniere SRL nu avea în 2023 nici un angajat, iar din 2009 până în 2023 a avut cifra de afaceri zero în fiecare an. Termene.ro încadrează compania la risc de insolvență „foarte mare”, notează sursa citată.

„O procedură care durează 15 ani nu este o simplă formalitate administrativă”

Practic, este pentru prima dată când pe piața exploatării sării din România apare un nou actor, în condițiile în care Salrom SA este singurul producător minier de sare din România.

„Este perfect legal ca investitori străini să activeze în România și nu acesta este subiectul. Problema este transparența procesului. Cum s-au făcut cesiunile de-a lungul anilor? Când s-a schimbat structura acționariatului? Cine a aprobat aceste modificări? A existat o analiză privind implicațiile economice și concurențiale?”, semnalează parlamentarul clujean Ramona Bruynseels.

Deputatul clujean arată că în acest caz nu este vorba de „acuzații”, ci de necesitatea unor explicații documentate:

„O procedură care durează 15 ani nu este o simplă formalitate administrativă. Este un semn clar că trebuie să înțelegem ce nu a funcționat”, adaugă parlamentarul clujean.

Zăcământul de sare de la Valea Florilor din județul Cluj reprezintă o resursă naturală semnificativă, estimată la circa 26 de milioane de tone, iar exploatarea responsabilă a acestui zăcământ ar putea aduce beneficii reale atât pentru județ, cât și pentru economia României.

