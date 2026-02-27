Emil Boc va fi pe stadion la meciul lui „U” Cluj: „Câștigăm și se încheie orice conspirație!”

Universitatea Cluj ar putea bifa în această seară performanţa de a se califica în play-off pentru al doilea an consecutiv.

Emil Boc / Foto: Sergiu TĂMAȘ, monitorulcj.ro

Pentru a reuşi acest lucru cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, „studenţii” au nevoie de o victorie pe teren propriu contra celor de la Oţelul Galaţi în meciul programat vineri seara, de la ora 20:00.

Statistica este de partea formaţiei de pe Cluj Arena înaintea meciului direct. Oţelul Galaţi a învins-o pe Universitatea în deplasare o singură dată în ultimii 27 de ani, iar „şepcile roşii” vin după o serie impresionantă: şase victorii în opt meciuri disputate în toate competiţiile în 2026.

Emil Boc va fi la meci!

Recunoscut ca un fan al Universității Cluj, primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că îi va susține pe „studenți” chiar de pe stadion la acest meci.

„Nu e nicio teorie! Universitatea câștigă în seara asta și se încheie orice conspirație. (Mergeți la meci?) Normal! Normal că merg”, a spus Emil Boc, într-o conferință de presă.

