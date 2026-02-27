Dispar sau nu păcănelele din Cluj-Napoca? Emil Boc: „Voi lua o decizie”.

Emil Boc a vorbit despre măsurile prin care Primăria Cluj-Napoca poate combate fenomenul negativ al jocurilor de noroc, acum că municipalitatea are pârghii legale.

Primarul Emil Boc a spus că va lua o decizie calculată în privința păcăneleleor din municipiul Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

După ce s-a modificat legea care lasă la latitudinea administrațiilor locale dacă permit sau nu desfășurarea jocurilor de noroc în fiecare localitate în parte, Emil Boc a fost întrebat dacă este luată în calcul varianta ca păcănelele să dispară din Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Voi lua o decizie cu privire la jocurilor de noroc în Cluj-Napoca”

„O intervenție legislativă (OUG-ul Guvernului - n. red.) este necesară și binevenită. Voi lua o decizie pe care o voi propune în consiliul local după ce voi face o largă consultare publică pe marginea acestui subiect. Nu deținem monopolul adevărului. Trebuie reglementat, pus sub control, eleminată influența nocivă asupra elevilor, în primul rând, a celor în formare și descurajarea adulților. Avem nevoie de instituții de prevenție și tratare (a dependențelor -n. red.), iar la Cluj-Napoca suntem primii din România care costruim un centru de tratare pentru adicții, inclusiv cele pentru jocuri de noroc, nu doar droguri. Proiectul este în desfășurare”, a declarat Emil Boc, vineri, 27 februarie 2026, într-o conferință de presă, desfășurată la Primăria Cluj-Napoca.

CITEȘTE ȘI:

Edilul a subliniat că tineretul trebuie scos de sub raza de incidență și influență nocivă a jocurilor de noroc.

„Urmează să stabilim împreună, pe baza tuturor soluțiilor pe care o să le avem pe masă. Voi crea un cadru în care să ascultăm toate părțile implicate:

părinți

copii

autorități ale statului

firme de specialitate, care activează în domeniu

cu toții își vor spune punctele de vedere, iar după acea dezbatere voi supune consiuliului local, un proiect care să reflecte concluziile. Să eliminăm efectul nociv pe care îl au jocurile de noroc, în special asupra tinerilor. La copii trebuie să împedicăm dependența și afectarea mentală și financiară, la adulți să descurajăm, să prevenim, iar la final, tratarea. Pentru că suntem oameni, nu îngeri. Trebuie să facem tot ce ține de noi să eliminăm din soietate, lucrurile negative. Este o prioritate absolută. Încercăm să identificăm toate mijloacele”, a mai spus Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: