CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României a amânat, vineri, pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Curtea Constituțională s-a reunit, vineri, începând cu ora 10:00, pentru o nouă ședință pentru a continua deliberările pe noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor magistraților.

Ultimele două ședințe au fost boicotate de cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Printre altele, aceștia s-au plâns că au fost chemați la serviciu în zile nelucrătoare, iar ședințele au fost programate prea repede.

În plus, s-a solicitat realizarea unui studiu de impact privind proiectul Guvernului, însă Simina Tănăsescu, președintele CCR, a declarat că acest studiu nu este relevant în acest caz.

În acest context, Instanța supremă condusă de Lia Savonea a anunțat joi că a realizat o expertiză, cu ajutorul unui expert contabil, care ar arăta faptul că prin aplicarea proiectului Guvernului pensia de serviciu a magistraților va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

Expertiza respectivă a fost trimisă deja la CCR, însă era de așteptat ca dezbaterile să fie din nou amânate, în cazul solicitării unui nou termen pentru a o studia.

