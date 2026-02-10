Andrea Mandorlini, reacție după parcursul bun al CFR-ului: „Nu l-am auzit pe Pancu spunând asta”

Italianul și-a început al treilea mandat la formația din Gruia imediat după ce echipa a suferit acel eșec usturător în play-off-ul pentru Conference League, scor 2-7 contra lui Hacken.

Mandorlini și-a încheiat în această vară al treilea mandat la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După meciul cu suedezii, Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului de la acea vreme, și-a anunțat demisia, iar în locul său a fost instalat Mandorlini.

Revenirea sa la Cluj nu a fost de bun augur pentru CFR: sub comanda sa, ardelenii s-au îndepărtat tot mai mult de play-off, reușind o singură victorie în campionat timp de opt meciuri.

Mandorlini și-a încheiat mandatul odată cu revenirea lui Iuliu Mureșan în Gruia, care l-a ales pe Daniel Pancu ca antrenor principal al echipei, iar CFR a renăscut sub comanda sa. Vișiniii sunt pe locul 7 și au înregistrat o serie de 7 victorii consecutive, care i-a adus la doar un punct de play-off.

Tehnicianul italian a rămas la curent cu ceea ce s-a petrecut la fosta sa echipă după demiterea lui, iar acum a avut o primă reacție în acest sens.

„În contextul titlurilor apărute în presă și cu referire la declarațiile făcute de Daniel Pancu, consider necesare câteva precizări clare și fără echivoc.

Eu, personal, nu l-am auzit pe Daniel Pancu menționându-mi numele în legătură cu momentul preluării echipei de către el. În același timp, evoluția actuală a situației de la CFR Cluj – radical diferită față de perioada anterioară sosirii lui – nu poate fi folosită ca pretext pentru critici la adresa antrenorilor care au lucrat aici înaintea lui.

Dimpotrivă, această evoluție confirmă faptul că problemele semnalate de mine în trecut existau cu adevărat și erau profunde, de natură sistemică, a clubului.

Faptul că astăzi sunt aplicate schimbările solicitate de mine încă de la venirea mea la echipă ar trebui să favorizeze luciditatea și simțul responsabilității, nu luări de poziție publice îndreptate spre trecut sau împotriva mea ori împotriva antrenorilor care m-au precedat.

Cu atât mai mult cu cât parcursul echipei este încă în desfășurare, iar evaluările serioase se fac la finalul competiției, nu prin declarații cu subtext personal.

Reiterez: nu l-am auzit pe Pancu menționându-mi numele, nici pe cel al altor antrenori anteriori ai CFR, am citit mai degrabă că el a găsit probleme importante, semnalate cu mult înainte de sosirea sa la Cluj, de către mine și care acum, probabil, se intenționează a fi corectate”, a spus Mandorlini pentru ProSport.

