Alin Tișe: „PNL a ajuns la momentul unei «mari dezbateri istorice»: USR-izare sau PSD-izare!?”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a vorbit despre viitorul Partidului Național Liberal.

Alin Tișe, președinte CJ Cluj: „Liberalismul a dispărut din discuție” | Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Șeful forului județean a transmis că PNL a ajuns la momentul unei „mari dezbateri istorice”: USR-izare sau PSD-izare!?

„Unii PNL-iști au câștigat în județele lor cu sprijinul USR, alții cu sprijinul PSD. Toți se declară învingători.

Între timp, alți liberali, considerați «mai proști», s-au luptat cu ambele și au câștigat singuri. În timp ce liberalii se acuză reciproc de contaminare, liberalismul a dispărut din discuție. Când un partid nu mai știe ce este, ci doar cu cine seamănă, sfârșitul nu vine din afară. Vine din interior!”, a transmis Alin Tișe, într-o postare pe pagina sa de Facebook, marți, 10 februarie 2026.

