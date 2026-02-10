Transfer nou la „U” Cluj după derby-ul pierdut cu CFR!

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Academia de Fotbal Viitorul Cluj pentru transferul internaționalului român de tineret Lukas Pall.

Lukas Pall a fost în cantonament cu Universitatea Cluj / Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj Facebook

În vârstă de doar 16 ani, el evoluează pe poziția de atacant central și a fost format la grupele de juniori ale celor de la Viitorul Cluj.

Pall are deja zece prezențe în naționalele României U15 și U16, reușind să marcheze de cinci ori și face parte din lotul reprezentativei U16 pentru un turneu de dezvoltare organizat în Cipru, între 8 și 16 februarie, unde echipa națională a țării noastre va întâlni seleceționatele similare ale țării gazdă, Scoției și Țării Galilor.

La doar 16 ani, Lukas Pall a strâns deja 23 de prezențe la nivel de seniori pentru Viitorul Cluj, în Liga a 3-a și în Cupa României. Mai mult, tânărul atacant s-a pregătit alături de prima echipă a Universității în cantonamentul din Antalya, din această iarnă, bifând 20 de minute în partida de pregătire cu Dukla Praga și alte 12 minute în amicalul cu echipa poloneză Widzew Lodz.

„Atacant nativ, cu profil fizic puternic și calități atletice foarte bune. Jucător tehnic și combinativ, capabil să participe eficient la jocul colectiv și la fazele de construcție ofensivă. Demonstrează inteligență superioară în joc, citește foarte bine fazele, are timing excelent în atacarea spațiilor și un joc aerian foarte bun, fiind eficient la finalizările cu capul.

Bun marcator, cu simț al porții dezvoltat, capacitate bună de finalizare din interiorul careului, atât în situații statice, cât și dinamice. Jucător de picior drept, cu forță în dueluri, disponibilitate la efort și impact constant în faza ofensivă.

Se remarcă prin mentalitate de învingător, este dornic de afirmare, nu cedează lupta cu adversarul și prezintă un nivel ridicat de determinare. Este foarte inteligent, intuitiv, cu o bună înțelegere tactică a jocului, ceea ce îi permite să se adapteze eficient la mai multe sisteme de joc și roluri ofensive”, a spunea în urmă cu o lună Mezei Janos, manager sportiv la Academia de Fotbal Viitorul Cluj.

