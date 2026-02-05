România pierde 231 de milioane de euro din PNRR din cauza blocajului CCR pe legea de modificare a pensiilor magistraților

În urma amânării succesive de către judecătorii Curții Constituționale a deciziei privind pensiile magistraților, România rămâne fără 231 de milioane de euro din PNRR.

România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR în urma blocajelor de la CCR pe pensiile magistraților

România va pierde 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce nu a reușit să îndeplinească la timp jalonul privind reforma pensiilor magistraților.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, iar statul român a avut termen până în 28 februarie 2025 pentru adoptarea modificărilor legislative.

Confirmarea vine de la ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a explicat într-un interviu pentru Digi24 că, în cadrul discuțiilor de la Bruxelles privind cererile de plată trei și patru din PNRR, Comisia Europeană a transmis „foarte clar” că România nu a îndeplinit jalonul 215, referitor la reforma pensiilor magistraților, notează Spotmedia.ro

Ministrul a subliniat că termenul limită pentru promulgarea legii a fost 28 noiembrie, iar România nu a reușit nici ulterior să demonstreze că reforma va fi implementată.

„În acest moment, cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți de către Comisia Europeană, pentru că până la 28 noiembrie România nu a promulgat legea, iar în perioada de discuții ulterioare nu a putut să arate că a promulgat legea”, a explicat Pîslaru.

Situația afectează direct credibilitatea României la nivel European:

„Chiar și după depășirea termenului de 28 noiembrie, n-am putut demonstra că vom implementa această reformă. Credibilitatea la nivel european ne-a fost afectată”, a adăugat ministrul Dragoș Pîslaru, conform sursei citate.

Astfel, suma pierdută va trebui acoperită din bugetul de stat pentru ca proiectele de investiții să continue.

Avertismentul lui Bolojan: Există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fondurile din PNRR

În conferința de presă de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a declarat că va informa, joi, Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii privind pensiile magistraților.

În condițiile în care CCR va amâna decizia, există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fondurile din PNRR, a subliniat premierul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

„Mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii.(…).Au fost aceste amânări în cascadă. În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Și cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care țin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a declarat, miercuri, Ilie Bolojan, citat de Agerpres.ro

Ilie Bolojan a reamintit că accesarea fondurilor din PNRR este condiționată de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească.â

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Deci, ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă”, a adăugat premierul.

Vineri, 16 ianuarie, Curtea Constituțională a României a amânat pentru data de 11 februarie deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

