Digitalizarea de la Cluj, model de bune practici la cel mai mare târg IT din Europa

Sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Cluj fost prezentată drept proiect de refetință a nivel internațional în cadrul celui mai mare târg IT și audio-vizual din Europa.

Zilele acestea (3-6 februarie) se desfășoară la Barcelona evenimentul ISE (Integrated Systems Europe), cel mai mare târg IT și audio-vizual din Europa.

În cadrul acestuia, proiectul sălii de conferință din cadrul Consiliului Județean Cluj a fost prezentat ca proiect de referință la nivel internațional. Recunoscută drept una dintre cele mai performante săli de ședință din instituțiile publice europene, aceasta se ridică la un nivel comparabil sau chiar superior unor foruri de prim rang precum Parlamentul European de la Bruxelles, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, NATO sau ONU.

Din 2022, Consiliul Județean Cluj a realizat o schimbare majoră în procesul de digitalizare și a pus un accent deosebit pe reducerea consumului de materiale, în special de hârtie, precum și pe diminuarea amprentei de carbon asupra mediului. Această transformare a fost posibilă prin implementarea unui sistem de conferință 100% digital, cunoscut și sub denumirea de sistem „paperless", în sala de ședințe a Consiliului Județean.

„Sistemul a fost instalat în anul 2022 și ulterior dezvoltat în perioada 2023–2024. În prezent, sala de ședințe beneficiază de un sistem complet de videoconferință și audioconferință, complet digitalizat, care permite consilierilor să primească toate informațiile și documentele în format electronic, eliminând necesitatea tipăririi unor volume mari de documente pentru fiecare ședință”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Dacă anterior pregătirea ședințelor presupunea implicarea mai multor persoane, în prezent întregul proces de organizare a unei ședințe a Consiliului, precum și pregătirea materialelor aferente, poate fi gestionat de o singură persoană. Materialele sunt transmise în format digital fiecărui consilier, pe terminalul individual, prin intermediul căruia se realizează și înregistrarea prezenței la ședință.

Digitalizarea de la CJ Cluj reduce din costuri

De asemenea, votul se desfășoară exclusiv pe terminalele digitale, iar rezultatele sunt afișate în timp real pe ecranele LED instalate în sală. În acest moment, procesul de vot este 100% digital, iar toate informațiile sunt disponibile în timp real pentru cei 37 de consilieri, care beneficiază astfel de cele mai noi tehnologii integrate într-un sistem modern de conferință.

Prin implementarea acestui proces de digitalizare, economiile realizate atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește resursa umană implicată în organizarea tuturor întâlnirilor și ședințelor sunt semnificative.

„Reducerile de costuri sunt evidente în special la nivelul consumabilelor, dar și în optimizarea utilizării resursei umane. Astfel, în aproape patru ani de funcționare a noii săli de conferință digitale, aceasta a deservit ședințele Consiliului Județean, precum și numeroase întâlniri și ședințe ale departamentelor și instituțiilor subordonate, oferind un cadru profesionist și adecvat pentru desfășurarea acestora în cele mai bune condiții”, se mai arată în comuniatul CJ Cluj.

