Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, potrivit deciziei magistraților de la Curtea de Apel Bucureşti.

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, marți, Curtea de Apel București.

Fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, vor sta în continuare în arest la domiciliu, iar primul nu are voie să ia legătura cu tatăl său.

„Constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de inculpatul Potra Horațiu.

Menține măsura arestării preventive luată față de inculpatul Potra Horațiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Constată legalitatea și temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse față de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin. Menține măsura arestului la domiciliu luată față de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererea formulată de inculpatul Potra Dorian având ca obiect încetarea obligației de a nu comunica cu inculpatul Potra Horațiu. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, conform deciziei instanței, citate de Agerpres.ro

Trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 11 februarie.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

