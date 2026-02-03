Pancu, în genunchi în fața jucătorilor de la CFR Cluj! Ce l-a făcut pe antrenor să recurgă la acest gest?

CFR Cluj va disputa miercuri, de la ora 18:00, etapa intermediară din cadrul Superligii împotriva celor de la UTA Arad.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Miza acestui meci este uriașă, întrucât ambele echipe luptă cu șanse reale la play-off și sunt despărțite de numai trei puncte în clasament. Arădenii au făcut unul dintre cele mai bune sezoane de la revenirea echipei pe prima scenă a fotbalului.

Elevii lui Adrian Mihalcea au 38 de puncte, cu unul mai puțin decât Universitatea Cluj, ultima echipă aflată pe loc de play-off, în timp ce vișiniii sunt pe 9, cu 35 de puncte în cont. UTA a înregistrat cinci victorii în ultimele șapte etape, motiv pentru care antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, este în corzi înaintea acestui meci.

„Simt motivație înaintea acestui meci. UTA a avut evoluții foarte bune, o echipă foarte bine organizată, cu mulți jucători care pot decide soarta unui joc. Trebuie să dăm toate resursele de energie pentru asta. Muhar e suspendat, Păun e accidentat, mai mult mici probleme dar sper să fie rezolvate.

Presiunea rezultatului nu am avut de când sunt la CFR, sunt un antrenor care e setat mult pe obiective, pe ce se întâmplă la final, rezultatele pot fi bune sau nu, dar important e cum vom fi la final. Obiectivul meu este legat de mai mult de Cupa României și de o eventuală evoluție în play-out.

Când am venit la CFR, echipa era la un punct sau două de retrogradare. În acest moment putem vorbi: ca echipă, acum, CFR e în primele trei din campionatul României”, a spus antrenorul la conferința de presă premergătoare meciului.

Pancu, impresionat de echipa sa

Tehnicianul spune că este mândru de cum au decurs lucrurile în Gruia odată cu venirea sa pe banca tehnică și a dezvăluit gestui emoționant pe care l-a făcut în vestiar după victoria din meciul cu Metaloglobus, scor 4-2.

„Nu am niciun fel de presiune, chiar pot să spun că suntem într-un moment foarte bun. De două etape pot să spun că sunt un antrenor împlinit. La mine asta înseamnă că am îngenuncheat duminică, la propriu, în fața jucătorilor în vestiar, pentru că de două etape absolut toată lumea, toți, de pe bancă, din antrenament, de pe bancă sunt implicați total, iar pentru mine asta înseamnă că se vrea, se vede, după trei luni, că o echipă joacă sau evoluează conform cerințelor antrenorului.

Calculele nu le știu, noi numărăm puncte etapă de etapă și dacă mă uit în clasament, tot în partea inferioară suntem. Întâlnim un adversar absolut meritat acolo unde este, care practică un fotbal total, de calitate, cu un antrenor care a făcut o minune sezonul trecut și poate face și acum.

Se poate întâmpla orice. Noi, într-adevăr, avem moralul la cote maxime, dar la fel se poate întâmpla și invers. Vom începe meciul cu jucătorii cei mai în formă”, a încheiat Pancu.

