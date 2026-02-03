Gata cu chiulul din Senat. Clujeanul Mircea Abrudean: „Ședințele de plen vor fi cu prezență fizică”.

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean a anunțat că ședințele de plen se vor desfășura cu prezența fizică a senatorilor.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, 2 februarie, că este o decizie a conducerii Camerei superioare ca ședințele de plen să se desfășoare din această sesiune cu prezența fizică a senatorilor și a precizat că aceia care nu vor participa vor fi considerați absenți și vor fi sancționați conform regulamentului.

„Este o decizie a Biroului Permanent de a avea prezență fizică la Senat, este o chestiune de responsabilitate pe care ne-am asumat-o. Deci, toți senatorii vor fi prezenți la plen. Este ceva normal. Dacă nu, sunt absenți. Nu vor participa la plen, deci vor fi sancționați conform regulamentului”, a spus Abrudean, întrebat cum va fi monitorizată prezența senatorilor la ședințele în plen, potrivit Agerpres.ro.

În data de 2 decembrie 2025, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că din luna februarie, când începe prima sesiune ordinară a anului 2026, ședințele de plen se vor desfășura doar cu prezență fizică.

Până în sesiunea trecută, senatorii puteau participa și online la majoritatea ședințelor plenului și să își exprime votul pe tabletă, printr-o aplicație specială.

