Intervenție pentru desfundarea canalizării din Apahida. Primar Cristina Belce: „Toaleta NU este coș de gunoi!”.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce le-a transmis cetățenilor să fie responsabili și să nu arunce orice în toaletă, deoarece closetul nu este coș de gunoi.

Intervenție pentru curățarea pompelor de canalizare din Apahida | Foto: Facebook - Primăria Comunei Apahida

Atenționarea a fost făcută astăzi, marți, 3 februarie 2026, după intervenția Companiei de Apă Someș, care a curățat pompele de canalizare.

Primar Apahida, Cristina Belce: „Toaleta NU este coș de gunoi!”

„Toaleta NU este coș de gunoi! Astăzi (3 februarie 2026 - n. red.), Compania de Apa Somes SA a intervenit pentru curățarea pompelor de canalizare, blocate de obiecte care nu ar trebui să ajungă niciodată în rețea: șervețele umede, tampoane și resturi solide. Spre deosebire de hârtia igienică, aceste obiecte nu se dezintegrează. Ele se înfășoară în jurul pompelor, provocând avarii costisitoare și riscul de refulare a apelor uzate în casele noastre sau în mediul înconjurător”, a transmis edilul Cristina Belce, citată într-unu comunicare postată pe pagina de Facebook a comunei Apahida.

Canalizarea din Apahida, înfundată de gunoaiele aruncate la toaletă | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

Primarul Apahidei a mai transmis că singurele lucruri care trebuie să ajungă în toaletă sunt cele pentru care a fost proiectată.

„Restul deșeurilor merg la pubelă”, a conchis Cristina Belce.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: