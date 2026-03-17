Manelistul Dani Mocanu NU scapă de închisoare pentru tentativă de omor. Decizia este definitivă.

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă de omor.

Manelistul Dani Mocanu nu scapă de condamnarea pentru tentativă de omor | Foto: politiaromana.ro

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, marți, 17 martie 2026, ca nefondat, recursul în casație depus de manelistul Dani Mocanu și fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Dani Mocanu nu scapă de pușcărie

Decizia instanței este definitivă.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia.

Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie a acestui an Instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România.

Cercetările în dosarul de tentativă la omor au început în august 2022, după ce un bărbat a fost agresat de mai mulți indivizi într-o benzinărie din municipiul Pitești.

„Ca urmare a administrării probatoriului și obținerii constatărilor medico-legale provizorii, în cauză a fost dispusă extinderea urmăririi penale și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice”, se arăta într-un comunicat transmis la acel moment de IPJ Argeș.

Agresiunea s-a produs în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii au intervenit la fața locului în urma unui apel la 112.

„La momentul sosirii polițiștilor, la fața locului nu a fost identificată niciuna dintre persoanele implicate, iar ulterior persoana agresată s-a prezentat la o unitate medicală. Polițiștii au întocmit din oficiu un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în cauză se desfășoară cercetări, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș la acea vreme.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, unul dintre cei care au participat la incident este cântărețul de manele Dani Mocanu.

CITEȘTE ȘI: