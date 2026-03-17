Minore exploatate prin metoda „loverboy” și duse în Germania. Rețea de trafic de persoane destructurată la Cluj.

Trei bărbați, cu vârste între 22 și 34 de ani, sunt cercetați de DIICOT Cluj într-un dosar complex de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Ancheta scoate la iveală o schemă de exploatare sexuală desfășurată pe parcursul a cinci ani, inclusiv în Germania.

Caz de trafic de persoane și proxenetism, cu victime exploatate inclusiv în Germania. | Foto: depositphotos.com

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a trei persoane implicate într-o rețea de trafic de persoane și proxenetism.

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect, un bărbat de 34 de ani, aflat în arest preventiv, ar fi recrutat mai multe victime, inclusiv minore cu vârste între 14 și 16 ani, folosind metoda „loverboy”. Sub pretextul unor relații afective, acesta le-ar fi convins să plece în străinătate, unde ulterior le-ar fi exploatat sexual.

Victime transportate și exploatate în Germania

Din probatoriul administrat reiese că victimele ar fi fost transportate în repetate rânduri în Germania, în special în orașul Frankfurt, dar și în alte localități. Acolo, acestea ar fi fost adăpostite în apartamente sau hoteluri și obligate să practice prostituția în folosul inculpaților.

Pentru a le controla și menține într-o stare de dependență, suspectul de 34 de ani le-ar fi supravegheat constant și le-ar fi pus la dispoziție droguri precum cocaină și „cristal”.

Roluri diferite în cadrul rețelei

În același dosar, un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru trafic de persoane, fiind acuzat că ar fi recrutat o victimă majoră în scopul exploatării sexuale. Ulterior, aceasta ar fi fost preluată de către liderul grupării și transportată în Germania.

Un al treilea suspect, în vârstă de 26 de ani, aflat sub control judiciar, este cercetat pentru proxenetism. Ancheta arată că acesta, împreună cu bărbatul de 34 de ani, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o femeie cu care se afla într-o relație și ar fi obținut bani din această activitate.

Măsuri preventive dispuse de instanță

La data de 15 martie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea tânărului de 22 de ani. O zi mai târziu, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a decis arestarea preventivă a acestuia, precum și prelungirea arestului preventiv pentru bărbatul de 34 de ani.

Anchetă desfășurată cu sprijin extins

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Târgu-Mureș și Ploiești, al IPJ Mureș – Postul de Poliție Beica de Sus, precum și al jandarmilor Grupării Mobile Mureș.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

