Strada Porumbeilor din Pata va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, precum strada Porumbeilor din satul Pata.

Strada Porumbeilor din satul Pata, modernizată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

„Strada Porumbeilor, Pata – investiție pentru mobilitate urbană și siguranță rutieră! Strada Porumbeilor 1 din Pata este inclusă în programul de modernizare a infrastructurii rutiere, cu intervenții care urmăresc optimizarea traficului, susținerea transportului public și creșterea siguranței pietonilor”, a transmis Primăria comunei Apahida, marți, 17 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Ce este propus pentru strada Porumbeilor din Pata?

Bandă de circulație (1 pe sens) – pentru un trafic organizat și fluent

Bandă dedicată transportului public și 2 stații de transport public

Trotuare pe ambele părți (stânga și dreapta) – pentru acces pietonal sigur

Canalizare pluvială – pentru gestionarea apelor meteorice

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Strada Porumbeilor din Pata, modernizată prin cel mai mare proiect din istoria Apahidei

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

CITEȘTE ȘI: