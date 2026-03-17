Parc fotovoltaic de 3,5 milioane de euro la Cluj. Emil Boc: „Vom acoperi jumătate din iluminatul public”.

Primăria Cluj-Napoca investește 3,5 milioane de euro într-un parc fotovoltaic pe Valea Chintăului, proiect finanțat din fonduri europene. Potrivit primarului Emil Boc, energia produsă ar putea acoperi aproximativ 50% din consumul pentru iluminatul public din oraș.

Panouri fotovoltaice, montate pe clădirile publice din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook, semnarea raportului procedurii de licitație pentru realizarea unui parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului.

Valoarea investiției este de aproximativ 3,5 milioane de euro, iar proiectul beneficiază de finanțare europeană, ceea ce înseamnă economii importante pentru bugetul local.

„Avem fonduri europene pentru realizarea lui, deci economii din bani de la bugetul local”, a transmis edilul.

Termen de 18 luni pentru finalizarea lucrărilor

Potrivit informațiilor prezentate de primar, termenul estimat pentru realizarea parcului fotovoltaic este de 18 luni de la semnarea contractului.

În prezent, proiectul se află în etapa de finalizare a procedurii de achiziție, urmând ca lucrările să înceapă după semnarea contractului, în cazul în care nu vor exista contestații.

Energie pentru jumătate din iluminatul public

Parcul fotovoltaic va avea o putere instalată de 4,83 MW și va contribui semnificativ la reducerea consumului de energie din surse convenționale.

Conform declarațiilor lui Emil Boc, energia produsă va putea acoperi aproximativ jumătate din necesarul de energie pentru iluminatul public din municipiu.

„Vom putea acoperi din acest parc fotovoltaic consumul cu aproximativ jumătate din energia necesară pentru iluminatul public din municipiul Cluj-Napoca”, a precizat primarul.

Proiectul face parte din strategia administrației locale de a investi în soluții energetice nepoluante și de a reduce costurile pe termen lung.

„Energie verde nepoluantă, economii de la bugetul local și o viață de calitate la Cluj”, a mai transmis Emil Boc în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Primarul a subliniat că investițiile în energie regenerabilă vor continua și în perioada următoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

