George Simion scandalizează: pune semnul egal între Ilie Ilașcu și Flavia Groșan

George Simion a scris într-o postare pe Facebook: „România din ceruri e mai bogată. Mulțumim Flavia Groșan, Mulțumim Ilie Ilașcu, mulțumim luptătorilor noștri!”

George Simion s-a autodeclarat câștigător, deși exit poll-urile arată că a pierdut| Foto: Depositphotos.com

George Simion, președintele Alianței Pentru Unirea Românilor și fost candidat la alegerile prezidențiale, a distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care pune egal între moartea eroului român care a luptat pentru identitatea românească în Transnistria și care a fost torturat de către separatiști timp de nouă ani într-o închisoare din dreapta Nistrului și moartea medicului devenit vedetă în timpul pandemiei pentru răspândirea teoriilor conspirației, Flavia Groșan.

Postarea liderului AUR vine după ce medicii au confirmat moartea Flaviei Groșan. Important de punctat este că Simion nu a avut un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook în momentul în care a fost anunțată moartea lui Ilie Ilașcu. Amintim, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București.

Ilie Ilașcu este singurul care a fost condamnat la moarte, dar este și singurul care a ajuns, fiind în detenție, membru al Parlamentului de la Chișinău (în perioadele 1994-1998 și 1998-2000), apoi membru al Parlamentului României, apoi membru al delegației parlamentare a României la Consiliul Europei.

În anul 2001, Ilie Ilașcu a fost decorat de președintele Ion Iliescu cu Ordinul Național „Steaua României”. La 2 august 2010 membrii „Grupului Ilașcu” au fost decorați de președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu „Ordinul Republicii”.

Medicul pneumolog Flavia Groșan murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor. Groșan era internată de circa o lună și suferea de cancer la plămâni. Ea era anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor din România, după ce postase un mesaj, fără dovezi, conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relaţii intime.

După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan a susţinut că ea nu a prescris niciodată paracetamol: „Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”. Oamenii de știință au infirmat că ar exista vreo legătură între paracetamol și autism. Încă din pandemia de COVID-19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale, vaccinuri și tratamente neconvenționale.

