Dan Petrescu, operat de urgență! Care este starea actuală a fostului antrenor de la CFR

Dan Petrescu (58 de ani) a luat o pauză de la cariera de antrenor după ultima experiență la CFR Cluj, încheiată vara trecută.

Tehnicianul care a câștigat nu mai puțin de cinci titluri cu formația din Gruia și-a dat demisia la finalul meciului pierdut de ardeleni în preliminariile Conference League, scor 2-7 în fața suedezilor de la Hacken.

Deși demisia sa a fost văzută ca un act de onoare în urma scorului, antrenorul se confrunta cu probleme serioase de sănătate și acesta era motivul pentru care a decis să se retragă temporar din activitate.

Cu toate că starea sa de sănătate părea că se îmbunătățește și va reveni curând pe bancă, se pare că problemele nu l-au ocolit cu totul pe „Bursuc”, care a suferit o nouă intervenție chirurgicală.

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece.

Dar la un momentdat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a transmis jurnalistul Horia Ivanovici potrivit Fanatik.

