Naționala României și-a stabilit două meciuri amicale! Ce adversari va înfrunta selecționata lui Mircea Lucescu

Echipa națională de fotbal a României va disputa în iunie două partide de pregătire, programate la începutul lunii, indiferent de deznodământul play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Primul dintre cele două jocuri amicale va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea meci de pregătire urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.

România, în „gardă” pentru baraj

Până atunci, echipa națională a României va disputa la finalul acestei luni semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, tricolorii vor întâlni Turcia. În cazul unei victorii, jucătorii antrenați de Mircea Lucescu vor evolua, apoi, pe 31 martie, de la ora 21:45, contra Slovaciei sau Kosovo, în finala barajului.

Cu mai puţin de două săptămâni rămase până la meci, au început problemele pentru Mircea Lucescu. După ce Alexandru Chipciu şi Louis Munteanu au fost scoşi din calculele convocării din cauza unor accidentări, un alt jucător e în pericol să fie scos de pe listă.

Marius Marin a început ca titular meciul cu Cagliari, dar a fost înlocuit în minutul 17 din cauza unei accidentări. Mijlocaşul român a fost schimbat de Malthe Hojholt. Cotat la trei milioane de euro de site-ul transfermark.ro, Marius Marin a fost integralist în patru dintre ultimele cinci meciuri ale Naţionalei. 36 de apariţii a adunat până în acest moment fotbalistul ce va evolua pentru Sevilla din sezonul următor.

Lucescu a schimbat programul

În vederea pregătirii meciului cu Turcia, Mircea Lucescu a hotărât ca delegaţia României să facă deplasarea cu doar o zi înainte, pe 25 martie, mai târziu cu o zi decât era programată iniţial plecarea.

Experimentatul antrenor a luat această hotărâre tocmai pentru a pune la punct cele mai mici detalii încă de la Bucureşti. Lotul României se va reuni la Mogoşoaia la finalul săptămânii viitoare.

„Se simte ok, pregăteşte meciul ăsta. A schimbat data plecării, a optat pentru a mai sta aici o zi, în România. Miercuri plecăm, meciul e joi. Iniţial trebuia să plece marţi, doar că echipele din străinătate eliberează jucătorii duminică. Asta ar însemna ca luni să ajungă la Bucureşti şi marţi să fi fost singurul antrenament, posibil închis.

După care marţi după-masă să pleci. Şi atunci a optat pentru plecarea miercuri, în ciuda acomodării acolo. Aşa va mai avea încă un antrenament închis la Bucureşti, pentru a mai rezolva din problemele tactice.

Marţi se vor face două antrenamente şi miercuri dimineaţă se pleacă la Istanbul. A mai căpătat un antrenament la Mogoşoaia în intimitate, să facă, să să le spună ce trebuie să joace”, a spus Andrei Vochin potrivit Fanatik.

CITEȘTE ȘI: