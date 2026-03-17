Datoria externă a României a crescut la 229 de miliarde de euro, în ianuarie: creștere modestă a investițiilor străine

Datoria externă a României a crescut cu 1,9 miliarde de euro într-o singură lună. Astfel, în ianuarie, datoria totală a țării a ajuns la 229 de miliarde €, în timp ce investițiile străine au cunoscut o creștere modestă de 12 milioane de euro.

Datoria externă a României a crescut cu 1,9 miliarde de euro într-o singură lună | Foto: monitorulcj.ro

Date îngrijorătoare prezentate, marți, de Banca Națională a României.

Deficitul de cont curent a scăzut ușor, însă datoria externă a urcat substanțial la început de an.

În ianuarie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 977 milioane euro, comparativ cu 1 032 milioane euro în luna ianuarie 2025, potrivit BNR.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 414 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 12 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție negativă de 530 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 183 milioane euro.

Investiții străine: creștere de doar 12 milioane de euro

Investițiile străine în România la început de an au însumat 429 milioane euro (comparativ cu 417 milioane euro în luna ianuarie 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 488 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 59 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung, creștere de 1,3%

Astfel, în ianuarie, datoria externă totală a crescut cu 1.986 milioane euro, până la 229.333 milioane euro.

Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 181 719 milioane euro la 31 ianuarie 2026 (79,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2025;

Iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2026 nivelul de 47 614 milioane euro (20,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută față de 31 decembrie 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: