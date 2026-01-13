Salarii la vedere: firmele vor fi obligate să afișeze salariile în anunțurile de angajare

Companiile vor fi nevoite să afișeze salariile în anunțurile de angajare. O nouă obligație pentru firme se va aplica din vara acestui an.

Noi reguli pentru combaterea discriminării salariale la locul de muncă: Companiile, obligate să afișeze salariile în anunțurile de angajare|Foto: Depositphotos.com

Din iunie 2026, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor fi obligați să aplice Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială.

Astfel, salariile nu vor mai fi negociate „în orb”: firmele vor trebui să afișeze intervalele de plată încă din anunțurile de angajare, iar angajații vor avea dreptul să afle cât câștigă colegii lor aflați pe poziții similare, notează Digi24.ro

Salarii la vedere: din iunie 2026, firmele vor fi obligate să afișeze salariile în anunțurile de angajare

„Intrăm într-o perioadă în care salariile vor deveni un fapt, nu un secret. Mulți angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse”, a declarat pentru Digi24.ro Sorina Faier, specialist în resurse umane.

Deși România nu a transpus încă directiva în legislația națională, schimbările au început deja să se simtă, mai ales în companiile multinaționale, care își aliniază politicile la nivel de grup.

Diferențele dintre „vechi” și „noi” nu vor mai putea fi ignorate. Directiva va expune și un fenomen deja larg răspândit: noii angajați, recrutați într-o piață mai scumpă, câștigă adesea mai mult decât colegii lor vechi.

„Transparența va face imposibil de ignorat faptul că un om venit ieri câștigă mai mult decât unul loial de cinci ani. Companiile vor fi forțate să explice sau să corecteze”, a avertizat Sorina Faier.

Potrivit acesteia, unele domenii vor resimți mult mai puternic șocul transparenței. În IT, deși este perceput ca un sector modern, salariile sunt negociate individual, iar grilele sunt adesea formale sau inexistente.

Transparența salarială în UE

UE dorește să consolideze principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă între bărbați și femei prin intermediul unor norme noi ale UE privind transparența salarială.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, normele privind transparența salarială ar trebui să ajute la combaterea discriminării salariale la locul de muncă și să contribuie la eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Transparența salarială poate să permită lucrătorilor să își exercite dreptul la egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin intermediul unui set de măsuri obligatorii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: