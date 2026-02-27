„Doza de Cultură”: produs unic în România, pentru susținerea domeniului cultural. Andi Daiszler: „Un mecanism de colaborare menit să sprijine în mod activ cultura din Cluj”

„Doza de Cultură”, un proiect unic în România, lansat vineri la Cluj de Asociația Daisler, vine cu un produs sub forma unui salam de biscuiți asezonat cu caramel sărat și nuci, în urma colaborării dintre domeniul HoReCa și domeniul cultural. Produsul se va regăsi în zeci de locații partenere, iar 10% din valoarea acestuia va fi destinat proiectelor culturale din Cluj.

Doza de Cultură, un produs unic al Clujului pentru susținerea proiectelor culturale|Foto: monitorulcj.ro

Proiect unic lansat, vineri, la Cluj prin colaborarea dintre sectorul HoReCa și domeniul cultural. „Doza de cultură”, proiect inițiat de Asociația Daisler, vine cu un produs unic la nivel național - salam de biscuiți asezonat cu caramel sărat și nuci, susținut de ambele sectoare și vizează crearea primului mecanism de susținere a culturii.

„Clujul este primul oraș din România care își primește un desert cultural. E vorba de un nou produs din sfera gastronomică, sub forma unui salam de biscuiți cu caramel sărat și nuci. Acest produs va intra prin intermediul Asociației Patronatului HoReCa Cluj în foarte multe locații din domeniul ospitalității – în luna martie circa 40 de locații îl vor avea în meniu.

„Doza de Cultură”: produs unic în România, pentru susținerea domeniului cultural. Andi Daiszler: „Un mecanism de colaborare menit să sprijine în mod activ cultura din Cluj”|Foto: monitorulcj.ro

Iar 10% din fiecare produs vândut se va întoarce la finalul anului în conturile

Asociației Daisler, care va acorda întreaga sumă, sub formă de grant, unei entități culturale alese pe bază de jurizare de către membrii Centrului Cultural Clujean”, a declarat inițiatorul proiectului, Andi Daiszler, în cadrul evenimentului de lansare desfășurat vineri la Cluj-Napoca.

Practic, este vorba despre un mecanism de colaborare între HoReCa și cultură, menit să sprijine în mod activ cultura prin intermediul unui grant financiar. De altfel și domeniul cultural va sprijini și va promova pe paginile proprii de socializare acest produs și locațiile care îl introduc în meniu.

Ministrul Culturii: Proiectul ar putea fi extins la nivel național

Proiectul reprezintă un model de colaborare ce vine să susțină în mod concret domeniul cultural, iar mecaniscul inițiat la Cluj ar putea fi replicat ulterior la nivel național, a apreciat ministrul Culturii Demeter Andras, prezent la eveniment.

„Este o inițiativă ce reflectă creativitatea. Iar creativitatea este un element indispensabil al vieții culturale.

Demeter Andras: „Proiectul ar putea fi extins la nivel național”|Foto: monitorulcj.ro

Această creativitate a născut nu doar un produs alimentar, nu doar un desert, ci un mecanism real de colaborare. Dacă acest mecanism de colaborare dintre două domenii va căpăta dimensiunea dorită de inițiatori, sunt convins că va putea fi replicat în mai multe zone ale țării, la alte produse și ca atare sectoarele culturale și creative din România ar putea dobândi fonduri de care nu au dispus până acum”, a declarat ministrul Culturii, Demeter Andras.

„Doza de cultură”, un brand al Clujului

Proiectul este inițiat de Asociația Daisler în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean și cu Asociația Patronală HoReCa Cluj.

Foto: monitorulcj.ro

La evenimentul de lansare a fost prezent și deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean, dar și viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, care a apreciat inițiativa:

„Clujul are nevoie de asemenea inițiative. Cred cu tărie că trebuie să promovăm ceea ce avem la Cluj. Susținem demersul pe care l-ați inițiat și felicitări pentru obiectivele propuse”, a transmis și viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea.

Viceprimarul Dan Tarcea: „Cred cu tărie că trebuie să promovăm ceea ce avem la Cluj”|Foto: monitorulcj.ro

Mai bine de 30 de parteneri se regăsesc pe lista de susținere a proiectului, printre care se regăsesc TIFF, Jazz in the Park, Teatrul de Păpuși Puck, Teatrul Național din Cluj, Muzeul de Artă, Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Opera Română, Reactor, inclusiv Primăria Cluj-Napoca.

Corina Bucea (CCC): Cultura și HoReCa construiesc împreună experiența Clujului

Domeniul cultural are nevoie de mobilizare, de sprijin și dialog reciproc nu doar cu mediul public, ci și cu sectorul privat, a explicat Corina Bucea, director în cadrul Centrului Cultural Clujean.

„Ne bucurăm de această colaborare, pe care noi am exersat-o de altfel la Centrul Cultural Clujean în relații cu alte domenii, precum parteneri din sănătate sau business.

Corina Bucea (CCC): Cultura și HoReCa construiesc împreună experiența Clujului|Foto: monitorulcj.ro

Acum putem întări o conexiune evidentă dintre cultură și sectorul HoReCa, ce construiesc împreună experiența Clujului. Iar această colaborare beneficiază de acum și de un nume – Doza de Cultură”, a declarat Corina Bucea, director de dezvoltare culturală Centrul Cultural Clujean.

O provocare dulce

„Rolul nostru este de a promova acest produs, de a-l face cunoscut atât turiștilor cât și clujenilor, în scopul de a identifica acest preparat cu amprenta gustativă a Clujului. Așa cum știm ștrudelul cu vanilie din Viena, așa trebuie să devină cunoscut și salamul de biscuiți lansat la Cluj. Sperăm ca „Doza de cultură” – salamul de biscuiți, să fie disponibilă spre comercializare în toate locațiile HoReCa”, a declarat și Roxana Ghiran Marc, președintele Patronatului HoReCa Cluj.

Corina Stretea, cofetar Pralina: Crearea unui desert cultural al Clujului a fost cea mai dulce provocare|Foto: monitorulcj.ro

„Crearea unui desert cultural al Clujului a fost cea mai dulce provocare. Un desert care să spună o poveste, să împletească tradiția cu modernul, un desert magic care să ne reprezinte. Am readus gustul copilăriei într-o combinație ce reflectă contrastul frumos al Clujului dintre modern și tradițional. Fiecare strat e o poveste, fiecare aromă e o amintire reinterpretată.

Foto: monitorulcj.ro

Iar faptul că o parte din încasări ajung către proiecte culturale, adică la cei care crează contexte de fericire pentru suflet și pentru minte, ne-a desăvârșit bucuria de a-l crea”, a declarat Corina Stretea, cofetar Pralina.

Doza de Cultură, un produs unic al Clujului pentru susținerea proiectelor culturale

Doza de Cultură este un desert care va intra din luna martie în meniurile și ofertele mai multor localuri din Cluj-Napoca într-o manieră unitară de prezentare. 10% din prețul fiecărui produs vândut în locațiile HoReCa partenere vor ajunge într-un cont special administrat de Asociația Daisler care, în luna decembrie 2026, va acorda întreaga sumă sub formă de grant unei entități culturale care sprijină proiectul, decizia aparținând unui juriu format din membrii CCC.

„Ne așteptăm ca până la finalul anului, fondul de premiere să depășească 6.000 de euro, bani care vor ajunge la o etnitate culturală locală”, a explicat Andi Daiszler.

Foto: monitorulcj.ro

Doza de Cultură este un salam de biscuiți cu caramel sărat perfecționat de Cofetăriile Pralina din partea operatorilor de alimentație publică locali. Rețeta va fi distrituită tuturor operatorilor HoReCa parteneri de către Asociația Patronatului HoReCa Cluj.

Zeci de instituții culturale și ONG-uri din domeniu și-au dat deja acordul de susținere a proiectului prin postări lunare pe conturile de pe platformele de socializare, contribuind la creionarea unui produs care reunește eforturile grupurilor de lucru implicate.

