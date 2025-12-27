Firmele pun lacătul pe ușă: peste 2.900 de firme dizolvate în Cluj. Numărul afacerilor în dificultate a crescut cu peste 26%.

Numărul firmelor închise crește vertiginos. Doar în Cluj, numărul firmelor dizolvate în primele 11 luni din an a trecut de 2.900.

Crește numărul firmelor care pun lacătul pe ușă, iar Clujul este județul cu cele mai multe firme închise în primele unsprezece luni din an.

Anul 2025 s-a dovedit unul dificil pentru antreprenori, potrivit datelor oficiale, astfel că o serie de industrii au fost profund afectate.

Dacă până în octombrie, în județul Cluj au fost închise 2.641 de firme, în primele 11 luni din 2025 numărul acestora a ajuns la peste 2.900 de firme dizolvate.

Cu excepția Capitalei, Clujul este județul cu cele mai multe firme aflate în proces de dizolvare și lichidare.

Astfel, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, față de 41.039 în perioada similară din 2024, notează Agerpres.ro

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în:

*București - 10.341 de firme (în creștere cu 26,62% față de ianuarie-noiembrie 2024)

*județul Cluj - 2.904 de firme, (plus 33,58%),

*Ilfov - 2.684, (plus 19,29%),

*Constanța - 2.510, (plus 13,17%),

*Timiș - 2.186, (plus 18,87%),

*Brașov - 1.922, (plus 41,01%),

*Iași - 1.918, (plus 21,24%)

*Prahova - 1.725, (plus 34,35%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Maramureș (plus 55,6%), Olt (plus 52,03%), Alba (plus 49,19%), Bihor (plus 44,93%) și Vâlcea (plus 43,73%). În niciun județe nu a fost consemnată scădere a numărului de dizolvări.

Cele mai afectate industrii

Pe domenii de activitate, cele mai multe firme dizolvate au activat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 11.433 de dizolvări, în ușoară creștere (+1,33%) față de anul trecut.

Alte domenii afectate:

*Construcțiile - 4.251 dizolvări (+2,63%);

*Activitățile profesionale, științifice și tehnice - 4.244 (+5,47%);

*Industria prelucrătoare - 3.530 (+2,98%).

Doar în luna noiembrie 2025 au fost raportate 4.888 de dizolvări de firme, cele mai multe în București (945), urmate de județele Cluj (263), Timiș (257), Ilfov (245) și Constanța (237).

