Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre vizita premierului Bolojan la Bruxelles: „România își recâștigă credibilitatea”

România a făcut eforturi susținute pentru a depăși criza de încredere, în contextul cheltuielilor și bugetelor nerealiste din anii anteriori, iar vizita premierului Bolojan la Bruxelles reconfirmă încrederea partenerilor europeni. „România își recâștigă credibilitatea”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Ovidiu Cîmpean, despre vizita premierului Bolojan la Bruxelles: „România își recâștigă credibilitatea”| Foto: Ovidiu Cîmpean

România nu a avut o criză economică, ci mai degrabă o criză financiară a statului cauzată de cheltuielile fără acoperire și bugetele nerealiste din trecut.

Deputatul Ovidiu Cîmpean arată că partenerii europeni și piețele financiare au reacționat pozitiv la măsurile promovate de Guvernul Bolojan, iar „România își recâștigă credibilitatea”.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre vizita premierului Bolojan la Bruxelles: „România își recâștigă credibilitatea”

„Vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles arată faptul că partenerii europeni și piețele financiare văd că România își respectă din nou angajamentele.

Nu am avut o criză economică, ci o criză financiară a statului și o criză de încredere, după ani de bugete nerealiste și cheltuieli fără acoperire”, notează parlamentarul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, în urma pachetelor fiscale adoptate de Executiv, lucrurile se schimbă:

„Au fost adoptate două pachete fiscale dificile, am redus deficitul sub ținta convenită cu Comisia Europeană și avem un angajament ferm pentru aproximativ 6 la sută în 2026.

Agențiile de rating au apreciat corecția bugetară, iar România se împrumută din nou la dobânzi mai mici.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre vizita premierului Bolojan la Bruxelles: „România își recâștigă credibilitatea”|Sursa foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook



România începe să livreze”, a adăugat deputatul clujean Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că a confirmat împreună cu reprezentanții Comisiei Europene ținta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România și-a propus-o pentru acest an și că țara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: